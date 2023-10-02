من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر، عبر صفحته الرسمية فيسبوك، عن رئيس حملته لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024.

وكتب الرئيس السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية: "شعب مصر العظيم.. بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر (حكاية وطن)، بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتداداً لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد كلّفت المستشار محمود فوزي، برئاسة حملتي الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني بها…. والله ولي التوفيق.

كان المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، تقدم باستقالته من عمله القضائي بمجلس الدولة تمهيدا لتولي مهمة جديدة، وكتب على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي: "تقدّمت إلى معالي المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة الموقر، باستقالتي من العمل كنائب لرئيس مجلس الدولة، بعدد 22 عاماً من الخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة التي أدين لها بكل الفضل، تمهيداً لتولي مهمةٍ جديدة"، وأضاف فوزي: "أدعو الله أن أستطيع أن أوديها كما هو منتظَر و كما هو مأمول".

وينشر موقع “صدى البلد ” السيرة الذاتية لـ المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

مناصب المستشار محمود فوزي العديد خلال مسيرته:

الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب خلال الفترة من 2016 حتى 2020، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

كما انضم المستشار محمود فوزي لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، منها معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

والمستشار محمود فوزي حصل على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون للعام) في 2002، وماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL) عام 2009.