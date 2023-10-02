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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يكلف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية 2024

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر، عبر صفحته الرسمية فيسبوك، عن رئيس حملته لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024.

المستشار محمود فوزي

وكتب الرئيس السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية: "شعب مصر العظيم.. بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر (حكاية وطن)، بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتداداً لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد كلّفت المستشار محمود فوزي، برئاسة حملتي الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني بها…. والله ولي التوفيق.

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