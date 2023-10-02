الأعلى للإعلام يشكر المستشار محمود فوزى: كان خير معين للمجلس فى أداء أعماله

تقدم المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزى امين عام المجلس السابق ، واثنى على الجهود الكبيرة والمخلصة التى أداها أثناء عمله بالمجلس.

وأكد رئيس المجلس الكاتب الصحفى كرم جبر ان المستشار محمود فوزى يتمتع بخلق رفيع وخبرة قانونية واسعة وقدرة على ادارة الملفات الصعبة وانجازها بكفاءة ، وكان خير معين للمجلس فى اعماله، وأتمنى له التوفيق فى مهمته القادمة ، مع ثقتى الكبيرة فى اخلاصه وامانته وقدرته على الانجاز والنجاح.

وأكد رئيس المحلس انه سيتم تكريم المستشار محمود فوزى يوم الاحد القادم فى مقر المجلس ، لرغبه زملاءه والذين عملوا معه فى شكره ، وتمنياتهم له بالتوفيق.

وكان المستشار محمود فوزى قد تقدم باعتذار عن استكمال عمله بالمجلس لتكليفه بمهمة اخرى تتطلب التفرغ، وتمنى لكل زملائه والعاملين بالمجلس التوفيق والسداد.