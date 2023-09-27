أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص |خاص

تفاصيل مثيرة شهدتها واقعة إنهاء حياة موظفة داخل جامعة القاهرة وبالتحديد بمكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار، حيث أقدم موظف بـ جامعة القاهرة على إطلاق 6 أعيرة نارية على موظفة، مما أسفر عنه مصرعها في الحال.

القصة الكاملة لـ لمقتـ ـل موظفة جامعة القاهرة

وحصل صدى البلد على صورة نورهان ح ضحية موظف جامعة القاهرة، حيث شرحت التحريات الأمنية كاملة، حيث تبين أن المجني عليها تدعى نورهان.ح بالغة من العمر 29 عاما، وتعمل أخصائية رياضية بكلية الآثار جامعة القاهرة، وكان يعمل برفقتها المتهم أحمد م البالغ من العمر 30 عاما، قبل سنوات وتقدم للزواج منها عدة مرات إلا أنها كانت ترفض ذلك، وأخبرته برفضه أكثر من مرة.

وقالت تحريات أجهزة أمن الجيزة التي أجريت حول واقعة مقتـ ـل موظفة داخل جامعة القاهرة، إن المتهم كان يعمل أخصائيا في رعاية الشباب، وسبق وأن أضرم النيران في سيارة المجني عليها، ثم تم نقله إلى كلية الزراعة، وكان يرسل إليها رسائل تهديدية وتم الحكم عليه في واقعة السيارة.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن الموظفة المجني عليها كانت متواجدة في مكتب رعاية شئون الطلاب حيث دخل المتهم إلى مسرح الجريمة ممسكا بسلاح في يده وقام بإطلاق 6 أعيرة نارية صوب المجني عليها أردتها جثة هامدة في الحال، وتم نقلها إلى مستشفى الجامعة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة في قسم الاستقبال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

وتبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المجني عليها تدعى ن.ح بالغة من العمر 29 عامًا، وقام المتهم بإطلاق النيران عليها حيث قام بالدخول إلى مكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار وأطلق عليها النيران وفر هاربًا، وتم نقلها إلى مستشفى الجامعة ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إنقاذها.

وتبين من التحريات الأمنية لمباحث الجيزة، أن المتهم كان يعمل موظفا في الجامعة وقام بإضرام النيران في سيارتها قبل 5 سنوات، وتم عزله من الجامعة بسبب سوء السلوك، إلا أنه حضر إليها صباح اليوم وأطلق عليها 4 رصاصات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بقيام شخص بإطلاق النيران على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار بـ جامعة القاهرة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.

وقال شهود العيان على الواقعة، إنهم أثناء تواجدهم بمحيط مكتب الشباب والرياضة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، استمعوا لأصوات طلقات نارية، وتبين لهم قيام شخص بإطلاق النيران على سيدة ثم هروبه من الجامعة، ونقل السيدة إلى مستشفى الجامعة بين الحياة والموت.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام شخص بإطلاق النيران على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، ونقلها بين الحياة والموت إلى مستشفى الجامعة لمحاولة إنقاذها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، التحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم بإطلاق النيران على السيدة داخل كلية الآثار في جامعة القاهرة، وتفريغ كاميرات المراقبة في الجامعة وتحديد هوية المتهم.

وفرضت الأجهزة الأمنية في الجيزة كردون أمني داخل كلية الاثار، وتم نقل الموظفة إلى مستشفى الجامعة بميدان الجيزة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.