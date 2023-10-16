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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مليون ونصف كلمة السر.. أمن الجيزة يكشف لغز جثامين سيارة الواحات

أرشيفية
أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثث 3 أشخاص داخل سيارة على طريق الواحات في الجيزة.

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أمن الجيزة يكشف لغز جثامين سيارة الواحات

 

تبين من تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثامين خاصة بـ شخص ونجله وصديقه، في حالة تعفن رمي وأحدهم بها إصابة بالرأس ترجع لـ ضربة قوية، وتم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة لإصدار تقرير الصفة التشريحية الخاص بهم وكشف أسباب الوفاة.

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وقالت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إن الجثامين الثلاثة خاصة بـ شخص بالغ من العمر 88 عاما، ونجله 56 عاما، وصديق الأول بالغ من العمر 90 عاما، وبهم آثار لأعيرة نارية متفرقة في أنحاء الجسد، كما شرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة أن الضحايا كانوا في طريقهم على طريق الواحات لشراء سيارة وكان بحوزتهم حقيبة بداخلها مبلغ مليون ونصف جنيه تم سرقتها من السيارة.

التحريات: سرقة مليون ونصف جنيه وراء الواقعة

 

وافادت التحريات التي أجريت برئاسة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن المجني عليهم كانوا في طريقهم لشراء سيارة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين من فحص سجل المكالمات وإتخاذ الإجراءات اللازمة تحديد هوية المتهمين وتجري أجهزة أمن الجيزة الإجراءات اللازم، بقيادة العقيد محمد أبو زيد مفتش مباحث فرقة الواحات، لضبط المتهمين في الواقعة، وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد عثرت على سيارة بداخلها 3 جثامين بطريق الواحات، حيث افادت التحريات أن الجثامين خاصة بـ 3 رجال، عثر عليهم في حالة تعفن، وهو ما أثار الذعر بين المترددين من الأهالي على المنطقة، وتم إخطار النيابة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بمنطقة الواحات البحرية بالفحص والتحري، وتحديد هوية الضحايا وملابسات وظروف الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من فرق المباحث تضمن ورود بلاغا من الأهالي إلي قسم الواحات البحرية، بالعثور على سيارة متروكة بحرم طريق الفرافرة - القاهرة «الطريق الجديد» وينبعث منها رائحة كريهة، بالانتقال والفحص تبين وجود سيارة بيضاء اللون، يوجد بداخلها 3 جثث رجال متوفين، وفي حالة تعفن، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالفحص والتحري والتعرف على هوية الضحايا، وتولت النيابة التحقيق.

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