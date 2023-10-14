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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ترمس الفرح.. القصة الكاملة لـ تسمم 80 شخصا في الجيزة

تسمم - أرشيفية
تسمم - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة إصابة أكثر من 50 شخصا بحالة تسمم جراء تناولهم ترمس خلال إحدة حفلات الزفاف بمنطقة العياط جنوب الجيزة، حيث استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين وطلبت تحريات المباحث في الجيزة حول الواقعة.

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القصة الكاملة لـ تسمم 80 شخصا في الجيزة

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى العياط المركزي، أفادت باستقبال قرابة 80 شخصا إدعاء إصابة بالتسمم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة 80 شخصا بحالة تسمم وذلك جراء تناولهم وجبات ترمس في إحدى حفلات الزفاف بمنطقة العياط، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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التحريات: وجبة ترمس وراء تسمم حالات العياط

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، استقرار الحالة الصحية لأغلبية المصابين، وكذا إجراء عمليات غسيل معدة لبعضهم وتماثلهم للشفاء، وخروج أغلبهم من المستشفى بعد تقديم العلاج اللازم لهم.

وذكرت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن أغلب المصابين كان من بينهم صغار وأنهم جميعا كانوا متواجدين في حفل زفاف بمنطقة العياط وتناولوا وجبة ترمس أصيبوا بحالات إعياء وتسمم غذائي، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى استكمال التحقيقات للوقوف على مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

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إصابة سائح في فندق بالشيخ زايد

وفي سياق متصل، شهدت محافظة الجيزة، إصابة سائح داخل فندق سياحي شهير بمنطقة الشيخ زايد، وإصابته بالرأس ونقله إلى المستشفى، حيث تبين من التحريات الأمنية لأجهزة أمن الجيزة سقوط السائح فجأة داخل الفندق أثناء تواجده وإصابته بنزيف في الرأس وإيداعه الرعاية المركزة في المستشفى.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بسقوط سائح داخل فندق شهير على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي وإصابته في الرأس بنزيف، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الاجراءات القانونية.

مصرع وإصابة 7 في حادث على طريق المريوطية

كما صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان صغيرة لقيت مصرعها في حادث تصادم 3 سيارات ملاكي على طريق المريوطية بنطاق مدينة البدرشين، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ 6 مصابين في الحادث، وذلك عقب نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على طريق المريوطية بنطاق مدينة البدرشين وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والتحريات اصطدام 3 سيارات ملاكي ببعضهم على الطريق المشار إليه ومصرع صغيرة وإصابة 6 في الحادث.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع حطام الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الحوامدية لتلقي العلاج اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي اتخذت قرارها المتقدم بالتصريح بدفن جثمان المتوفية.

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