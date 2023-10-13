عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشهد أكشن على طريق أكتوبر.. إلقاء فتاة بملابس ممزقة من سيارة مسرعة

صدى البلد

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مشهد أكشن على طريق مدينة 6 أكتوبر بعدما القيت فتاة ممزقة الملابس من داخل سيارة مسرعة لتصاب بعدة إصابات. 

تلقت أجهزة الأمن بأكتوبر بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بعثوره على فتاة وسط الشارع شاهدها تسقط من داخل سيارة تسير بسرعة فائقة.

 

txt

الخيانة كلمة السر.. الزوج العرفي أذاق سيدة حدائق أكتوبر أبشع انتقام

txt

غطتهم بالبطانية وقعدت عليهم.. تفاصيل إنهاء عجوز الطالبية الأجنبية حياة حفيديها التوأم

وأضاف المبلغ أنه توجه نحوها فوجد بها عدة إصابات ومازالت على قيد الحياة، وبوصول رجال المباحث تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 27 عاما، وترتدي ملابس ممزقة، وبها إصابات إثر سقوطها من داخل سيارة ملاكي تسير بسرعة فائقة.

تم تشكيل فريق من رجال المباحث بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية لفحص ملابسات الحادث ومناقشة الفتاة عندما تستقر حالتها الصحية، وتم تحرير محضر وجارٍ العرض على جهات التحقيق. 

مشهد اكشن القاء فتاة ممزقة الملابس فتاة ممزقة الملابس سيارة مسرعة أكتوبر مدينة ٦ أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|هزة قوية في أسعار الذهب بعد قفزة الأمس وعيار 21 مفاجأة

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تبدأ تلقي أوراق المرشحين في اليوم التاسع

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع خلال يوم

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

بيان عاجل من الإمارات بشأن وصول طائرة أمريكية أراضيها دعمًا لإسرائيل

طلب عاجل من الأمم المتحدة للاحتلال الإسرائيلي بشأن قرار نقل سكان غزة

إطلالة ناعمة .. زوجة نجم الأهلي تلفت الأنظار بجمالها

ارتفاع قوي في سعر الذهب اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023

موضوعات متعلقة

كلب يشعل معركة بين عائلتين.. مصرع عامل وإصابة والده وعمه بالصف

سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل بالقاهرة

حاسب ياسطا.. تفاصيل دهس ميكروباص لـ سيدتين أمام دار مصر في 15مايو

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مصنع مراتب بمنشأة القناطر

إحباط محاولة سرقة غرفة كهرباء بطريق المنصورية في الجيزة

نشرة الحوادث|حفلة تعذيب انتهت بكارثة في الطالبية وجريمة مخلة بالشرف بوزارة مهمة

بحب أخوها أكتر منها.. اعترافات صادمة لأب أقام حفلة تعذيب لصغيرته بالطالبية

إخلاء المنازل.. حريق يلتهم مصنع مراتب بمنشأة القناطر بالجيزة

ترشيحاتنا

تركيا تدعو مواطنيها للابتعاد عن جنوب لبنان

أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الجمعة

حرب نووية وشيكة.. كوريا الشمالية تحذر من أوضاع كارثية لا رجعة فيها

بعد عزل مكارثي.. مرشح ينسحب من السباق على رئاسة مجلس النواب الأمريكي

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. 20 صورة من عملية التصويت بدار الحكمة

استعدادا لأولمبياد باريس.. موعد سفر المنتخب الأولمبي لمواجهة أوزبكستان وديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار في أول ظهور بعد الزواج

طريقة عمل البيتزا السريعة.. بمذاق لا يقاوم

أب يخلع ملابسه ويقف بقميص حريمي في اجتماع المدرسة.. ما القصة؟| صور

بملابس على الموضة| هيدي كرم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

مقطع فيديو لطفل فلسطيني رضيع يفطر القلوب ..شاهد

مقطع فيديو لسيدة تقوم بكسر بلاط الحمام لسبب غير متوقع .. شاهد

أحمق .. ترامب ينتقد نتنياهو ويمدح حركة حماس: ما القصة؟

تعرضت لخطر رهيب..صغيرة دخنت سيجارة الإلكترونية خلسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ