مشهد أكشن على طريق أكتوبر.. إلقاء فتاة بملابس ممزقة من سيارة مسرعة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات مشهد أكشن على طريق مدينة 6 أكتوبر بعدما القيت فتاة ممزقة الملابس من داخل سيارة مسرعة لتصاب بعدة إصابات.

تلقت أجهزة الأمن بأكتوبر بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بعثوره على فتاة وسط الشارع شاهدها تسقط من داخل سيارة تسير بسرعة فائقة.

وأضاف المبلغ أنه توجه نحوها فوجد بها عدة إصابات ومازالت على قيد الحياة، وبوصول رجال المباحث تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 27 عاما، وترتدي ملابس ممزقة، وبها إصابات إثر سقوطها من داخل سيارة ملاكي تسير بسرعة فائقة.

تم تشكيل فريق من رجال المباحث بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية لفحص ملابسات الحادث ومناقشة الفتاة عندما تستقر حالتها الصحية، وتم تحرير محضر وجارٍ العرض على جهات التحقيق.