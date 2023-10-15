لغز يحيط بالعثور على جثث 3 رجال داخل سيارة ملاكي بالواحات البحرية

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على 3 جثث داخل سيارة بطريق «الفرافرة- القاهرة»، حيث أفادت التحريات أن الجثث لـ3 رجال، عثر عليهم في حالة تعفن رمي، مما أثار الذعر بين المترددين من الأهالي على المنطقة، وتم إخطار النيابة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بمنطقة الواحات البحرية بالفحص والتحري، وتحديد هوية الضحايا وملابسات وظروف الوفاة.

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بقيام الأهالي بإبلاغ ضباط قسم شرطة الواحات البحرية بوجود سيارة متروكة بحرم طريق «الفرافرة- القاهرة» الطريق الجديد، وينبعث منها رائحة كريهة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود سيارة بيضاء اللون، يوجد بداخلها 3 جثث رجال متوفين، وفي حالة تعفن رمى، وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالفحص والتحري والتعرف على هوية الضحايا، وتولت النيابة التحقيق.