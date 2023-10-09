جريمة بسبب البلح.. حل لغز إنهاء حياة موظف الأوقاف بالواحات

كشفت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، غموض جريمة في الواحات البحرية؛ حيث عثرت على جثة "موظف بالأوقاف" مصاب بجرح قطعي في الرأس، أفادت التحريات بأن شقيق زوجته "فني صيانة" وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات حول تجارة البلح، تم ضبط المتهم، وأمر اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بإحالة المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بلاغا من ضباط قسم شرطه الواحات، باستقبال مستشفي الواحات البحرية "أحمد.ه"- موظفا بالأوقاف- 49 سنة- وتبين إصابته جرح قطعي بالرأس 15 سم.

وعلى الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة تشكيل فريق بحث للتوصل إلى الجاني، حيث تمت مراجعة خط سير الضحية وعلاقاته وتوصلت التحريات إلى أن وراء الجريمة "فاروق. ع" فني صيانة- شقيق زوجة الضحية، حيث تعدي عليه بالضرب بـ "شومة"، بسبب خلافات على تجارة البلح، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة وتولت النيابة التحقيق.