جريمة في 6 أكتوبر.. سائق يعثر على جثة مجهولة لسيدة ثلاثينية

يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف غموض العثور على جثة مجهولة، في العقد الثالث من العمر بمنطقة حدائق أكتوبر، تبين من المناظرة أنها بكل ملابسها وترتدي عباءة سوداء مصابة بنحر في الرقبة وبها طعنات متفرقة بالجسد بلغت أكثر من 10 طعنات، وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة استكمال الفحص والتحريات حول الواقعة وتحديد هوية المجني عليها والتوصل إلى ملابسات الواقعة.

تلقي اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من قسم حدائق أكتوبر يفيد بإبلاغ سائق أوبر إلى رجال المباحث أنه أثناء عودته من توصيل أحد الركاب بأكتوبر، وعند أسفل كوبرى امتداد زويل المؤدى للأوسطى تلاحظ له وجود جثة مجهولة في العقد الثالث من العمر لسيدة بكامل ملابسها ترتدي عباءة سوداء مصابة بجرح قطعي بالرقبة مع خروج للأحشاء وطعنات في مناطق متفرقة بأنحاء الجسم، تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.