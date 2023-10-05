كتفوه مع مراته بالحبال.. حل لغز سرقة فيلا موظف الخارجية بكرداسة

كشفت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ملابسات سرقة فيلا مدير عام بوزارة الخارجية سابقا.

وأفادت التحريات بأن 3 متهمين وراء الواقعة، قاموا بالتعدي على المجني عليه على رأسه وتقييده وتهديده بسلاح خرطوش أثناء التواجد بصحبة زوجته، واستولوا على مبالغ مالية و2 هاتف محمول وجهاز لاب توب.

تم ضبط المتهم الأول، وجار تكثيف الجهود لضبط الهاربين، وأمر اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالة المتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من ضباط قسم كرداسة، يفيد بإبلاغ “م. م”، 72 سنة، مدير عام بالمعاش بوزارة الخارجية ومقيم فيلا في عزبة الجزار بكرداسة، عن قيام 3 أشخاص بالتعدي عليه بالضرب على رأسه وتقييد يديه وتهديده بسلاح خرطوش وأسلحة بيضاء وسرقة ما بداخل مسكنه، وكان برفقته زوجته، 69 سنة.

وقرر أن المتهمين سرقوا 505 دولارات أمريكية و25 دولارا كنديا و35 درهما و2 هاتف محمول وجهاز لاب توب وسلسلة ذهبية.

على الفور أمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحثي، وسرعة الانتقال والفحص، تبين أن الفيلا تقع على كوبري الجزار أمام مدخل كفر حكيم دائرة المركز على مساحة 3200 متر ومبنى 4 أمتار مكون من طابق أرضي وأول وروف به غرفة، ولا توجد آثار عنف في الدخول للمكان.

وتم تكليف وحدة البحث باستكمال التحريات والعمل على تحديد مرتكبي الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط “مصطفى. ك”، 32 سنة، سائق، بحوزته بعض المسروقات، وجار العمل على ضبط الهاربين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.