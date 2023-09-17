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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مرتكبى واقعة سرقة محتويات فيلا بالجيزة

متهم
متهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من مالك مصنع ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، باكتشافه سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية وبعض المتعلقات الأخرى من داخل الفيلا ملك والده بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - الدخول من النافذة"، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه (3 أشخاص)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الكهربائية شرطة كرداسة قسم شرطة ثان أكتوبر مصنع ملابس

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