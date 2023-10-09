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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أختي اشتكت لي منك .. جريمة في الطالبية بعد خناقة السواق والعامل

صدى البلد

كشفت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، تفاصيل انهاء حياة سائق بمنطقة الطالبية، أفادت التحريات بأن مشاجرة نشبت بين الضحية كطرف أول، وشقيقين «سائق وعامل» كطرف ثان أثناء معاتبة الشقيقين للسائق على معاكسة شقيقتهما، وأخرج أحدهما «سلاحا أبيض» وأصاب المجني عليه، ولفظ أنفاسه يعد نقله إلى مستشفي الهرم.

تم القبض على المتهم، وأمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالته إلى النيابة التي تولت النيابة التحقيق.

 

 

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تلقي اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغا باستقبال مستشفي الهرم «بلال سيد»-17 سنه- «سائق» مصاب بـ 3 طعنات بالصدر والبطن وتوفي عقب وصوله، وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات بين الضحية و«سائق»- 18 سنة- و«عامل»- 40 سنة- لقيام المجني عليه بمعاكسة شقيقة «السائق والعامل» أكثر من مرة.

وقالت التحريات إن السائق وشقيقه توجها للضحية لمعاتبته على معاكسة شقيقتهما، ونشب الخلاف فقام الأول من الطرف الثاني بإخراج مطواة وأحدث إصابة السائق مما أدى إلى وفاته عقب وصوله إلى المستشفى، وتم ضبط الطرف الثاني والسلاح المستخدم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

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