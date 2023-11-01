إيه نسيتي اللي عملناه في العربية | فضيحة تهاني في المحكمة

تهاني فتاة بالغة من العمر 27 سنة، تقدمت بدعوى خلع من زوجها في محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد زواج ثلاث سنوات، ومن قبلها فترة خطوبة 6 أشهر وارتباط عاطفي عام ونصف العام، فكان يعايرها بـ غلطها" معه كما أنها اكتشفت خيانته لها بعد الزواج منها.

تهاني تشكو زوجها في محكمة الأسرة

سردت تهاني قصتها مع زوجها علاء منذ أن تعرفت عليه خلال أحد الكورسات التدريبية قبل سنوات، حيث تولّدت بينهما علاقة عاطفية وظلت العلاقة تتوطد بينهما حتى أخطأت تهاني في إحدى المرات، فتركته يقبّلها ويحتضنها، ثم قررت فجأة قطع علاقتها به ثم عاد بعد 15 يوما يطلب منها الزواج وأنه يريدها، وبالفعل تقدم إلى الزواج بها في منزل أسرتها، وبعد الخطوبة والزواج ظل في كل مشكلة بينهما معايرتها بما حدث بينهما على الرغم من أنه لم يتجاوز الحضن والقبلة على حد قولها.

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وقالت تهاني عن قصتها مع علاء «أنا فتاة بالغة من العمر 27 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة وحين كان عمري 21 عاما كنت أذهب إلى المحاضرات في اللغات والمواد المختلفة، ثم اشتركت في محاضرات خاصة بالعمل كوني أعمل في إحدى الشركات الخاصة بمنطقة المقطم، وحينها كان عمري 22 عاما، وتعرفت على أحد زملائي في الكورس ويدعى علاء، وبدأ حديثنا عن الكورسات والتدريبات ولم يكن بيننا أي لغة أو حديث آخر، ومرت بي الأيام التي كانت تزيد من علاقتي بـ علاء، وكنا نتعرف على شخصيات بعضنا أكثر وأكثر».

وتابعت تهاني قائلة «بعد مرور قرابة 10 شهور على علاقتي بـ علاء، كنت قد قابلته أكثر من مرة خلالهم وتوطدت العلاقة بيننا، ونشبت علاقة الحب بيني وبينه، إلا أنني في إحدى المرات وأنا برفقته في السيارة قام باحتضاني وتقبيلي، وفي هذا اليوم وبعد عودتي إلى المنزل قمت بإغلاق هاتفي حتى الصباح، وفي الصباح قمت بإغلاق كافة وسائل التواصل بيني وبينه، وحظرت الحسابات الشخصية عنه، وبعد مرور 15 يومًا تمكن من الوصول إليّ من حساب أخر وطلب مقابلة أسرتي للزواج مني، إلا أنني رفضت في البداية، ومع إصراره وافقت على ذلك».

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وأكملت تهاني قائلة «بالفعل تقدم علاء للزواج مني، ووافقت أسرتي على ذلك، وحينها كنت قد نسيت ما حدث في السيارة بيني وبينه، وبدأت أعيش فترة خطوبة استمرت لمدة 6 أشهر، وكان يعاملني خلالهم بكل ود، حتى جاء موعد الزفاف وتزوجت من علاء، وكنت طبيعية مثلي مثل أي فتاة ولم يكن هناك مشكلات عديدة بيني وبينه، ومرت الأيام وأنا أعيش حياة طبيعية برفقة زوجي ولا يوجد ثمة مشكلات بيني وبينه، حتى وقعت بيني وبينه أولى المشكلات بسبب إحدى زميلاته في العمل والتي كانت تحدثه في الهاتف، وحينها قال لي - أنتي نسيتي اللي حصل في العربية زمان - ووقتها شعرت بأن الزمن قد توقف بي».

وبعد الخناقة دي كأن في حاجة اتكسرت بيني وبينه.. تستكمل تهاني قائلة «عقب ذلك الوقت ظل في كل مشاجرة بيني وبينه بسبب الخلافات، يذكرني بذلك اليوم حتى آتى يوما وكانت المفاجأة لي، فحينما كنت متواجدة في المنزل دخل إلى الحمام، وجاءت رسالة على هاتفه وحينما قمت بفتحها شاهدت رقما غير مسجل أرسل له رسائل على الواتس مدون بها رسالة - خليها الساعة 9 بدل 8 عشان ألحق أجي - وفي نفس الرسائل صورا لـ فتاة بدون ملابس كما ولدتها أمها».

حين خرج من الحمام سألته عن الرسالة .. أضافت تهاني قائلة «قولت له أنت رايح فين قالي نازل شغل، قولت له طيب خليها 9 بدل 8، لف وشه وقالي تقصدي ايه، قولت له شوف تليفونك وأديته التليفون، وبعدها قالي وأنتي مالك أنتي أنا أعمل اللي أنا عايزه، مبقاش الا أنتي وتتكلمي طيب ما تشوفي نفسك الأول، وسألته عن سبب الزواج مني، فأجاب قائلا - أنتي عايزة تخربي على نفسك وخلاص - فطلبت منه الإنفصال إلا أنه رفض ذلك وأخبرته بأنني سأخبر أهلي فقال لي - ابقى قوليلهم على العربية بقى كمان - فلجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه».