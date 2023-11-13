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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

واخدك مستعملة.. ياسمين تشكو زوجها الثاني: هلاقيها منه ولا من تهديد أخويا

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

ياسمين سيدة بالغة من العمر 32 عاما عانت من أسرتها قبل زوجها، فما بين تعدي زوجها عليها وإقامته العلاقة الزوجية معها بطريقة عنيفة، وتعدى أسرتها عليها ومحاولة شقيقها تهديدها بإنهاء حياتها توجهت إلى محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع لإنهاء تلك الحياة الصعبة.

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ياسمين تطلب الخلع من زوجها

سردت ياسمين قصتها مع زوجها وأسرتها كاملة حيث قالت أنها بالغة من العمر 32 عاما، وتزوجت حين كان عمرها 23 عاما إلا أن الزيجة الأولى لم تكمل عامين، وبعد طلاقها بعاما واحدا قررت أسرتها أن تزوجها من رجل آخر، وبالفعل تزوجت في عمر 26 عاما، من رجلا آخر، إلا أنها وكما قالت «بختي مايل في الجوازتين».

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وتابعت ياسمين عن قصتها في زواجها «الجوازة الأولى ليا كان بني أدم بخيل بيرفض يديني أي حاجة وكان ديما شايف اي حاجة غالية ومينفعش يشتريها أو يجيبها، وأنا كنت بكون على أخرى من الحاجات دي، لحد ما في النهاية قولت له مش هقدر أعيش معاك بالشكل ده وهو وافق وانفصلنا في هدوء وكل واحد خد حاجته، بس هو خد حاجته بعد محايلة لأن اسرتي كانت رافضة».

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وأكملت ياسمين في قصة زواجها «بعد سنة من الانفصال اتجوزت واحد تاني، اللي انا رفعت عليه قضية خلع دلوقتي، ومن أول شهر كنت بتعامل وحش جدا، وكان ديما يقولي أنا واخدك مستعملة وكان بيشرب مخدرات ويضربني ويمد أيده عليا، وبعد 3 شهور جواز روحت غضبت عند أهلي وأبويا قالي أرجعي بيت جوزك مفيش طلاق تاني».

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وأضافت ياسمين «بعد حوالي سنتين حصلت مشكلة كبيرة، لانه كان معايا أثناء العلاقة الزوجية وكان شارب وفضل يتعامل بعنف جدا معايا وقسوة، لدرجة أن جسمي اتعور، وبعدها روحت للدكتور تاني يوم ولما رجعت قولت له أنا تعبت وروحت للدكتور وقالي لازم توقفي العلاقة لمدة اسبوع على الاقل، وضربني يومها وربطني واتعامل معايا بقسوة جدا، وبعدها رجعت بيت أهلي، وأخويا هددني لو مرجعتش بيتي هيخلص عليا».

ياسمين: أخويا هددني لما قوت عايز أطلق

وأختتمت ياسمين قائلة «أخر ما زهقت طلبت منه الانفصال في هدوء لكن في اليوم ده ضربني واعتدى عليا ومارس معايا العلاقة الزوجية بالعافية وبعدها سابني ونزل، وانا لميت هدومي اللي عرفت اخدها ومشيت روحت عند خالتي ومستخبية عندها وروحت محكمة الاسرة رفعت قضية خلع عليه».

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