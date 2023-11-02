الداخلية توجه رسالة عاجلة ومهمة لـ مالكي السيارات.. تعرف عليها

وجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة لمالكي المركبات المتروكة والمتهالكة بشأن ترخيصها بشكل سريع، أو تسليم لوحاتها المعدنية منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

الداخلية توجه رسالة هامة بشأن السيارات

وأهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة أو المتهالكة، وتلك التي فقدت مقومات السير، والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص وإتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والإستغناء عن الترخيص حال الرغبة في ذلك منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

اقرأ ايضا.. كشف عورات القاصرات وتحسس أجسادهن.. نص اتهامات الصيدلي عنتيل مدينة نصر

اقرأ ايضا.. جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

اقرأ ايضا.. ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟

اقرأ ايضا.. لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

ووجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة لأصحاب السيارات المتهالكة والمتروكة، والتي لم يتم تجديد الترخيص الخاص بها في المواعيد المحددة، بسرعة التوجه إلى وحدات المرور وسرعة ترخيص السيارات أو تسليم اللوحات المعدنية والإستغناء عن الترخيص حال الرغبة في ذلك.

وتوفر وزارة الداخلية خدمات تجديد التراخيص أونلاين من خلال موقعها الإلكتروني بوابة وزارة الداخلية، ذلك بخلاف سيارات المرور المتنقلة المتوقفة في أماكن مختلفة لتجديد التراخيص، وايضا وحدات المرور الإلكترونية الحديثة والتي تتيح خدمات ترخيص المركبات بشكل سهل وسريع.

فيما أصدر النائب العام المستشار محمد شوفي توجيهات إلى كافة نيابات الجمهورية، بشأن التلاعب وطمس اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات الآلية والتي تشمل قيادتها سواء بدون لوحات أو طمس اللوحات أو تغيرها أو إجراء اي تعديل عليها.

اقرأ ايضا.. لحظة إنقاذ فتاة التجمع من يد الترزي.. كوافيرة: دخلت لقيت وشه أحمر

اقرأ ايضا.. 5 سنين لحد ما زهقت.. حنين تشكو زوجها: متجوزني عشان «السرير» بس

اقرأ ايضا.. طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم

اقرأ ايضا.. حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

النائب العام يوجه بالتحقيق في جرائم اللوحات المعدنية

حيث وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها بدون لوحات أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

كما أعلن النائب العام عن تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

وعن عقوبة طمس اللوحات المعدنية أو تغيير لونها في قانون المرور، فقد حدد قانون المرور عقوبة قدرها بين 300 إلي 1500 جنيهًا، ومن الممكن أن تصل لإيقاف رخصة القيادة لمدة قد تصل إلي 6 أشهر، ولا يجوز لهذه المخالفة التصالح فيها.

أما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير، تقع عقوبة مالية تتراوح بين 1000 - 2000 جنيهًا، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وعقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور من 300 إلي 1500 جنيهًا.

وتقع غرامة قدرها من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، وغرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، وغرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.