عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور

النقيب طارق جميل
النقيب طارق جميل شهيد مداهمة اسيوط

الشهيد النقيب طارق جميل والذي استشهد في أسيوط جراء مداهمة أمنية لأجهزة وزارة الداخلية لإحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرع 6 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، واستشهاد النقيب طارق جميل وإصابة معاون شرطة.

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

شائعات فيديوهات الهالوين.. عقوبات رادعة في حفل المنصورية

خطوات ومستندات تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023 من هذا الرابط

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

القصة الكاملة لاستشهاد النقيب طارق جميل

الشهيد النقيب طارق جميل، ابن من أبناء محافظة أسيوط، من مواليد 13 أغسطس عام 1996، متزوج ولديه طفل عمره 6 أشهر، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة أسيوط بتاريخ نوفمبر 2020.

اقرأ ايضا.. كشف عورات القاصرات وتحسس أجسادهن.. نص اتهامات الصيدلي عنتيل مدينة نصر

اقرأ ايضا.. جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

اقرأ ايضا.. ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟

اقرأ ايضا.. لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

خرج النقيب طارق جميل محروس، برفقة زملائه في مأمورية أمنية اشترك فيها قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزي، بعدما رصدت وزارة الداخلية نشاط واحدة من أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد تعمل في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد، وشروع فى قتل، وسلاح ومحكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد.

النقيب طارق جميل وابنه
النقيب طارق جميل
النقيب طارق جميل

الأمن يداهم أخطر عصابات المخدرات والسلاح

 داهمت قوات الأمن برفقتهم الشهيد النقيب طارق جميل،البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط ، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها، وأسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية ، وإستشهاد النقيب طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة بالواقعة.

المضبوطات
المضبوطات

اقرأ ايضا.. لحظة إنقاذ فتاة التجمع من يد الترزي.. كوافيرة: دخلت لقيت وشه أحمر

اقرأ ايضا.. 5 سنين لحد ما زهقت.. حنين تشكو زوجها: متجوزني عشان «السرير» بس

اقرأ ايضا.. طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم

اقرأ ايضا.. حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

وعُثر بحوزة عناصر البؤرة الإجرامية على (2 قنبلة يدوية - 2رشاش جرينوف - بندقية قناصة - رشاش - 12 بندقية آلية - 6بنادق خرطوش - 4 طبنجات - 2 فرد محلى - 52 خزينة مختلفة الأنواع - 11 شريط رشاش جرينوف – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الأفيون – 300 كيلو جرام من مخدر البانجو - 61 ألف قرص مخدر - مبالغ مالية) .

النقيب طارق جميل الشهيد النقيب طارق جميل أسيوط الداخلية شهيد مداهمة اسيوط عصابة مخدرات اسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

مجـ.زرة جديدة بحق نازحين فلسطينيين في مدرسة تابعة للأونروا بـ غزة

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

أمطار واضطراب الملاحة.. بيان مهم من الأرصاد لتحذير هذه المناطق

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

موضوعات متعلقة

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

شائعات فيديوهات الهالوين.. عقوبات رادعة في حفل المنصورية

خطوات ومستندات تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023 من هذا الرابط

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

حكاية أم ونجلها وصاحب المحل.. المحكمة تسدل الستار على جريمة سيدة المرج

وزير العدل يصدق على قرارات عاجلة بشأن سيارات التوثيق المتنقلة

النيابة في محاكمة البلوجر هبة السيد: راحت تلهث وراء الشهرة وحفنة أموال

ترشيحاتنا

نقيب بالأمن المركزي.. ننشر صور شهيد مأمورية وكر مطاريد أسيوط

حماس: نخوض معركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وإقامة الدولة الفلسطينية

تحمل أسلحة.. طائرة إيرانية تصل إلى مطار تدمر السوري

لا دليل أنهم أحياء.. إسرائيل ترفض استلام رهائنها لسبب غريب

بعد توصية من مرموش.. رحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي | اعرف القصة

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات الإفراج عن الرهائن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة.. هل أنت منهم؟

بسعر يتجاوز ربع مليون جنيه.. فستان أنغام يخطف الأنظار في حفل دبي

تفاصيل اختراق الفنانة نادية لطفي للحصار الإسرائيلي في بيروت لعلاج الجرحى

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

فيديو

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

شاهد من أهلها.. كاتب أمريكي يهاجم بلاده ويعلن تضامنه مع غزة |فيديوجراف

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ