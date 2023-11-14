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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شائعات فيديوهات الهالوين.. عقوبات رادعة في حفل المنصورية

حفل المنصورية
حفل المنصورية

تداولت الشائعات حول حفل المنصورية، وكذلك الأخبار الكاذبة التي نفتها النيابة العامة خلال التحقيقات في واقعة حفل المنصورية، وأكدت بعدم صحة وجود حالات إختفاء أو اعتداء على فتيات أو سرقة بالإكراه وقتل شخص في الواقعة، ويرصد صدى البلد عقوبة نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي تؤدي لتكدير السلم العلم.

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عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بعد حفل المنصورية

وتنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات تنص على أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا، ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فيما تنص المادة-188 على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

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حفل المنصورية وعقوبة الشائعات

فيما تنص المادة 171 من قانون العقوبات فى نشر الأخبار الكاذبة تضمنت « كل من أغرى واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة ، بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أوإيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل، جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها.

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النيابة تكشف مفاجآت جديدة في حفل المنصورية

وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرَ الشرطة عن حفل المنصورية المؤرخ في 27-10-2023، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة على طريق المنصورية في الجيزة، تخلله شجارٌ دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجاتٍ وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه؛ حتى اتسعت دائرته، حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء، متلفين سيارات عددٍ منهم؛ فأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة.

كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ حفل المنصورية، حيث استجوبت منظمي الحفل، والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه، وإذ شاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة- على إثر ارتكابها- عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطفٍ واغتصابٍ وسرقةٍ بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قُتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفًا.

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