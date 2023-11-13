خطوات ومستندات تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023 من هذا الرابط

تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023 أتاحته الهيئة عبر الموقع الرسمي الخاص بها من خلال هذا الرابط، حتى تاريخ الجمعة 24 نوفمبر، وذلك لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعات 2023.

تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023

وأعلنت الهيئة عن تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023، وسيتم البدء في سحب الملفات الخاصة بتقديم طلبات التعيين لدفعة 2023، خلال الفترة من 16 ديسمبر 2023 حتى 10 يناير 2024 وذلك بعد سداد 1200 جنيه عند سحب الملف عن طريقة بطاقة فيزا كارت بها مبلغ أكثر من 1200 جنيه.

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ويتعين على المتقدم في تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023، احضار كافة الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها داخل الملف معه في المواعيد المحددة لسحب الملفات، حيث سيتم سحب الملفات وتقديمها مرفقا بها الأوراق والمستندات المطلوبة في نفس يوم سحب الملف وفقا للمواعيد المحددة لكل جامعة لدفعة 2023.

مستندات التقديم في النيابة الإدارية 2023

وأعلنت هيئة النيابة الإدارية عن المستندات والأوراق المطلوبة في تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023، حيث يتوجب إرفاق طلب تعيين باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية «يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة» وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد، وشهادة التخرج المؤقتة مبيناً بها مجموع الدرجات على أن لا يقبل الملف بدون احضارها – شرط أساسي لقبول الملف.

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وتتضمن المستندات اللازمة في تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023، شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتاً بها مجموع درجات كل سنة على حده على أن لا يقبل الملف بدون احضارها وشرط أساسي لقبول الملف، وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، وتقديم ما يثبت الموقف من التجنيد او صورة شهادة الاعفاء منه بالنسبة للذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث او الاعفاء منها، وصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم «يشترط ان تكون سارية» وصورة بطاقة الرقم القومي للوالد / الوالدة ويشترط ان تكون سارية.

ويتطلب تقديم النيابة الإدارية دفعة 2023، إيفاد صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم - وفي حالة سفره يقدم شهادة تحركات من الجوازات، وتعهد بأرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصولة للبلاد وفي حالة الوفاة يقدم صورة شهادة الوفاة، وشهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها وعدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم، واحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13 * 18 سم.