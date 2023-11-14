شوفت فيديوهاته مع صاحبتي.. تهاني تطلب الطلاق للضرر من زوجها

تهاني زوجة ثلاثينية تزوجت قبل ٦ سنوات، وكانت زيجتها كما يقال - صالونات - إلا أن المشاكل دبت بقدميها في منزلها البسيط، حتى أسقطت الحوائط الدافئة بداخله، وأخذتها بخطوات مرتجفة إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة، طالبة الطلاق للضرر بعد اكتشافها خيانة زوجها لها مع صديقة لها أدخلتها منزلها لتكون الأخت التي لم تلدها أمها، وتكون الرفيقة في الحياة، إلا أن الصديقة قد ضربت بمواثيق الصداقة عارض الحائط، وأوقعت بزوج صديقها في شباكها.

قصة تهاني مع خيانة زوجها وصديقتها

جلست تهاني برفقة والدتها وهي تستعد لإطفاء شموع ربيعها التاسع والعشرون، تحدثها عن وحدتها دون أخٍ ولا أخت، حتى أن والدها قد حل قبل سنوات قليلة، وجاء رد الأم الذي قد يكون وشما على جدران كل بيت وإعلانا داخل كل أسرة بها فتيات - اتجوزي يا تهاني أي ابن حلال خليني أطمن عليكي - وترد الفتاة العشرينية على والدتها بأن كل شيء نصيب، وأن نصيبها سيأتي في موعده، طالبة منها الدعاء لها، وتلقى الأم عليها نظرات وكأنها يدا تربط بها على كتف ابنتها الوحيدة وتغادر تهاني إلي غرفتها استعدادا ليوم عمل جديد لها في الصباح.

اقرأ أيضا.. لحظة إنقاذ فتاة التجمع من يد الترزي.. كوافيرة: دخلت لقيت وشه أحمر

اقرأ أيضا.. 5 سنين لحد ما زهقت.. حنين تشكو زوجها: متجوزني عشان «السرير» بس

اقرأ أيضا.. طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم

اقرأ أيضا.. حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

تهاني: أطلقت مرة وتاني مرة رفعت طلاق للضرر

في صباح اليوم التالي.. يبدو أن دعوات - أم تهاني - قد أتت ثمارها، فقد كانت شقيقتها تهاتفها وخلال حديثهما عن الابنة العشرينية، قالت - خالة تهاني - متقلقيش يا أختي أن شاء الله خير، هكلمك آخر الأسبوع وهتكون البشرى لكن أدعي أنتي بس، وأغلقت الأم الهاتف ورفعت يديها إلي السماء داعية - يارب يابنتي افرح بيكي - وفي هذا الوقت كانت تهاني قد وصلت إلي عملها تباشر المهام، وقد طلب منها مديريها الانتقال إلي قسم آخر نظرا لاحتياج العمل لكفاءتها، وبالفعل نفذت النقل و بدأت سريعا العمل في القسم الجديد، وعادت بعد انتهاء يوم عمل شاق إلي المنزل، وفي المساء كانت البشرى فقد هاتفت خالتها أمها تزف لها بأن هناك شابا يعمل في الخارج وسيعود بنهاية الأسبوع وسيحضر لمقابلتهم في النادي يوم الجمعة، للتعرف عليهم نظرا أنه يبحث عن عروسة، وأن والدته اخبرته بـ تهاني ووافق على اجراء المقابلة.

اقرأ أيضا.. كشف عورات القاصرات وتحسس أجسادهن.. نص اتهامات الصيدلي عنتيل مدينة نصر

اقرأ أيضا.. جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

اقرأ أيضا.. ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟

اقرأ أيضا.. لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

قصة زواج تهاني ووصولها محكمة الأسرة

بمرور أيام قليلة حضر العريس من الخارج في إجازة، وفي اليوم التالي لحضوره من السفر حضر ووالدته إلى منزل تهاني وجلس يتحدث معها قرابة ثلاث ساعات، ثم غادر وهاتف والدتها للحصول على موعد مناسب للتقدم لها لأن إجازته لمدة شهر واحد فقط، ووافقت والدة تهاني على حضور العريس بعد أسبوع، وأخبرت نجلتها التي أخبرتها بأنه عريس محترم ذو شخصية، وبالفعل حضر العريس بعد أسبوع وتمت خطبتهما، ومكث معها أسبوعين ثم سافر إلى الخارج، وطول فترة تجاوزت 8 شهور كانت تهاني تعمل على تجهيز شقتها وعريسها في الخارج، وكانت تساعدها شقيقة العريس في التجهيزات، وكان العريس حينها يتابعها من الخارج، حتى انتهت الفترة وعاد العريس قبل الفرح بأيام قليلة، وأقامت تهاني وعريسها فرحا حكى عنه الكثير.

اقرأ ايضا.. ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور

اقرأ ايضا.. راقصات وخمور وأخبار كاذبة.. صدى البلد يكشف الحقيقة الكاملة لـ حفل المنصورية

اقرأ ايضا.. واخدك مستعملة.. ياسمين تشكو زوجها الثاني: هلاقيها منه ولا من تهديد أخويا

تهاني قالت عن عريسها إنه شخص محترم ولم يكن هناك مشكلات بينهما طوال سنوات الزواج إلا أنه وبمرور 5 سنوات على الزواج تبدلت الأحوال وخصوصا بعد عودة زوجها من الخارج للإقامة في مصر، حيث تعرفت في هذه الأوقات على صديقة لها وباتت صديقتها بحكم الجيرة تزورها في المنزل وتجلس معها كثيرا، وكان زوج تهاني يذهب معها إلى الشهر العقاري وبعض المصالح الحكومية لإنهاء بعض المصالح الخاصة بها، وبمرور الوقت تبين لتهاني المفاجأة، فقد اكتشفت العلاقة القائمة بين زوجها وصديقتها، وحين واجهته أنكر ذلك، إلا أنها جاء لها فيديو على الواتس آب من رقم مجهول، وعلمت بعد ذلك أن صديقتها من أرسلت لها الفيديو الخاص بزوجها وهو برفقتها، وقامت بمواجهته للمرة الثانية وأخبرها بأنها كانت - غلطة - وأنه لن يكررها إلا أن تهاني طلبت الطلاق وبالفعل طلقها زوجها، وبعد مرور 5 أشهر تدخلت الأسرتين وتم الصلح بينهما، إلا أنها وبعد شهر واحد من الصلح عادت ذات يوم لتجد صديقتها في المنزل بملابس النوم برفقة زوجها فقامت بتصويرهم وذهبت إلى محكمة الأسرة طالبة الطلاق للضرر.