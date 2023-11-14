عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

صدى البلد

انتشر أمس على موقع التواصل الاجتماعي “x” تويتر سابقا مقطع فيديو قامت فتاتان بالتقاطه لـ سائح تحرش بهما في جنوب سيناء .

تم تداول الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي واعتقد البعض أن السائح جنسيته إسرائيلية حيث ردد في الفيديو عبارات وألفاظ بذيئة منها “ هذه الأرض ملك لإسرائيل ولا أحد يستطيع فعل شيء معي ”  .

و كشفت الأجهزة الأمنية مفاجأة وتفاصيل عن ملابسات  مقطع الفيديو المتداول حيث أكدت أنه يحمل جنسية أجنبية لكن الادعاء المذكور بأنه إسرائيلي غير حقيقي. 

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه بفحص الفيديو الذي يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بالتطاول لفظيا على فتاتين في محافظة جنوب سيناء تبين أن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وليس إسرائيلي الجنسية.

كما تبين أن الفتاتين تقدمتا ببلاغ إلى الجهات الأمنية ضد هذا الشخص؛ لتطاوله عليهن.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار اتخاذ اللازم حياله.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير.. تعرف عليهم

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

أسعار جنونية واختفاء بعض أنواع السجائر.. شعبة الدخان تكشف السبب

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

بعد عقوبات الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف مصير فتوح وصبحي مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

عادل السنهوري: أفريقيا هي البوابة الذهبية للاقتصاد المصري

مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.. إجراءات أردنية عاجلة من أجل غزة

المصلحة أولا .. قرار روي فيتوريا بشأن ثنائي الزمالك

رضا عبد العال: كولر سيرحل عن الأهلي قريبا

التصرف الصحيح لشخص فاته الفجر كثيرا جدا .. الإفتاء توضح

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على تلك المحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين: أنتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير.. تعرف عليهم

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

تتقدمين في العمر بشكل أسرع.. عنصر يجب على النساء فوق سن 50 تجنبه

فيديو

في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

من كل 1000 امرأة.. مقطع فيديو يثير الجدل لأعجوبة طبية نادرة

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ