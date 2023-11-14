مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

انتشر أمس على موقع التواصل الاجتماعي “x” تويتر سابقا مقطع فيديو قامت فتاتان بالتقاطه لـ سائح تحرش بهما في جنوب سيناء .

تم تداول الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي واعتقد البعض أن السائح جنسيته إسرائيلية حيث ردد في الفيديو عبارات وألفاظ بذيئة منها “ هذه الأرض ملك لإسرائيل ولا أحد يستطيع فعل شيء معي ” .

و كشفت الأجهزة الأمنية مفاجأة وتفاصيل عن ملابسات مقطع الفيديو المتداول حيث أكدت أنه يحمل جنسية أجنبية لكن الادعاء المذكور بأنه إسرائيلي غير حقيقي.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه بفحص الفيديو الذي يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بالتطاول لفظيا على فتاتين في محافظة جنوب سيناء تبين أن الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وليس إسرائيلي الجنسية.

كما تبين أن الفتاتين تقدمتا ببلاغ إلى الجهات الأمنية ضد هذا الشخص؛ لتطاوله عليهن.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار اتخاذ اللازم حياله.