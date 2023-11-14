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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر شديدة الخطورة فى مداهمة وكر مخدرات بأسيوط

صدى البلد

لقى 6 عناصر إجرامية مصرعهم واستشهد ضابط شرطة فى مداهمة لوكر إجرامى بأسيوط. 

أسفرت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عن رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد والتى تعمل فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد – شروع فى قتل – سلاح " ومحكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد")

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى ( الأمن العام – الأمن المركزى) تم مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط ، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها .

وأسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية ، وإستشهاد (نقيب/طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزى") .

وعُثر بحوزتهم على (2 قنبلة يدوية - 2رشاش جرينوف - بندقية قناصة - رشاش - 12 بندقية آلية - 6بنادق خرطوش - 4 طبنجات - 2 فرد محلى - 52 خزينة مختلفة الأنواع - 11 شريط رشاش جرينوف – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الأفيون – 300 كيلو جرام من مخدر البانجو - 61 ألف قرص مخدر - مبالغ مالية) . 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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E7B5A496-C9DA-43E1-B97B-547E87DBBE39
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