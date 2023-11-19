فتيات بملابس خليعة.. 5 مشاهد في قضية حفل المنصورية

حفل المنصورية والذي نظرت محكمة جنح كرادسة التي انعقدت في مجمع محاكم شمال الجيزة، أولى جلسات محاكمة 20 متهما في القضية التي حملت رقم 14981 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة وقيدت برقم 89 لسنة 2023 حصر تحقيق نيابة شمال الجيزة الكلية وعرفت إعلاميا بـ «حفل المنصورية».

المشهد الأول.. إحالة المتهمين في حفل المنصورية

النيابة العامة في شمال الجيزة أحالت 20 متهما من بينهم 12 محبوسين، و8 هاربين إلى محكمة الجنح المختصة لأنهم في ليلة 26 أكتوبر 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة في الجيزة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وهددوا بهما واستخدموهما ضد رواد حفل المنصورية وقاطني محيطها، بأن أشهروا في وجوههم الأدوات التي تستخدم في الإعتداء على الأشخاص، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الآذى بهم، لفرض السطوة عليهم بأن اتلفوا بعض محتويات حفل المنصورية.

المشهد الثاني.. النيابة تطالب بأقصى العقوبة

وفي بداية جلسة محاكمة المتهمين في واقعة حفل المنصورية، اثبتت المحكمة حضورهم حيث شهد الجلسة تواجدهم بالملابس المدنية، ثم تلت النيابة العامة أمر إحالة المتهمين في الواقعة، وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين في القضية، نظرا لقيامهم بارتكاب جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما، واستخدامها ضد رواد حفل المنصورية، وقاطني محيطها، بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الآذى بهم.

اقرأ ايضا.. لحظة إنقاذ فتاة التجمع من يد الترزي.. كوافيرة: دخلت لقيت وشه أحمر

اقرأ ايضا.. 5 سنين لحد ما زهقت.. حنين تشكو زوجها: متجوزني عشان «السرير» بس

اقرأ ايضا.. طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم

اقرأ ايضا.. حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

المشهد الثالث.. فتيات بملابس خليعة

واستمعت المحكمة لأقوال دفاع أحد المتهمين، الذي أكد أن الغرض من حفل المنصورية كان تقديم المشروبات الكحولية والمخدرات والرقص، وأثناء خروج رواد الحفل وقع شجار بينهم وتدخل الأهالي لفضه بسبب وجود فتيات بين رواد الحفل، وايضا كان الصوت العالي والموسيقى الصاخبة سببا في تدخل الأهالي، وأن الفتيات خرجت من حفل المنصورية بملابس خليعة وبعضهم في حالة سكر، وايضا كان هناك ساقطات وراقصات داخل الحفل، ولا يوجد مجني عليهم أو ثمة بلاغات ضد المتهمين، وايضا لا يوجد شاهد إثبات أو تلفيات في الفيلا.

المشهد الرابع.. الأهالي خرجوا دفاعا عن الفتيات

وطالب دفاع المتهم ي ع خلال الجلسة بإنتفاء أركان الجريمة، وتناقض التحريات، وأن اقرارات المتهمين ليست دليل على استعراض القوة عليهم، وعدم وجود شهود إثبات في الواقعة وكذلك عدم تصور معقولية الواقعة على ما تم تصويره في الأوراق، وكذلك عدم ضبط أسلحة أو أدوات تستخدم في الإعتداء، قائلا أنه في لحظة خروج الطلاب من الحفل الذي كان به كحوليات ومخدرات حدث شجار بينهم وبين بعض، وهو ما استدعى تدخل الأهالي في المنطقة لإنقاذ الفتيات، وايضا الإزعاج والصوت الصاخب هو ما كان سببا لتدخل الأهالي، حيث كان الطلاب في حالة سكر وكان يوجد راقصات أمام الحفل.

اقرأ ايضا.. ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور

اقرأ ايضا.. راقصات وخمور وأخبار كاذبة.. صدى البلد يكشف الحقيقة الكاملة لـ حفل المنصورية

اقرأ ايضا.. شوفت فيديوهاته مع صاحبتي.. تهاني تطلب الطلاق للضرر من زوجها

اقرأ ايضا.. واخدك مستعملة.. ياسمين تشكو زوجها الثاني: هلاقيها منه ولا من تهديد أخويا

المشهد الخامس.. قصة حفل المنصورية

حفل المنصورية.. تم تنظيمه يوم 26 أكتوبر 2023، بدون تصاريح أو إخطار للجهات الأمنية، وشارك به راقصات بدون ترخيص، حيث نظمته إحدى الشركات الخاصة في فيلا على طريق المنصورية في الجيزة، لطلاب وطالبات إحدى المدارس الدولية، وتضمن ظهور راقصة داخل الحفل وعروض رقص أجنبي، وتناول بعض أنواع المخدرات والخمور، ثم الشجار الذي حدث بين رواد الحفل وآخيرا تدخل أهالي المنطقة لفض الشجار وتوسعه إلي اعتداء أهالي المنطقة على سيارات المتواجدين في الحفل.

وزارة الداخلية، قالت إنها تلقت بلاغا بتاريخ 26 أكتوبر، من أهالي منطقة عزبة العرب في الجيزة، جاء فيه بنشوب مشاجرة داخل فيلا بطريق المنصورية في ابو رواش، وبالانتقال تم التقابل مع عددا من المشاركين في حفل المنصورية، والذين أفادوا بنشوب مشادة كلامية مع بعض الأهالي وانصرافهم ورفض الجميع التقدم بثمة بلاغات، وبالتزامن مع ذلك تم رصد مقاطع فيديو بالإدعاء بوجود حالات خطف واغتصاب وسرقة بالاكراه في حفل المنصورية، وكشفت التحريات عدم صحة ذلك، كما أنه لم تسجل المستشفيات أي مصابين أو وفيات من الحفل، ولم يستدل على إطلاق النيران أو أعمال الخطف.

اقرأ ايضا.. كشف عورات القاصرات وتحسس أجسادهن.. نص اتهامات الصيدلي عنتيل مدينة نصر

اقرأ ايضا.. جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

اقرأ ايضا.. ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟

اقرأ ايضا.. لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

وتلقت النيابة العامة عن حفل المنصورية محضر الشرطة المؤرخ 27 أكتوبر، وبه مقاطع فيديو تتضمن تنظيم حفل صاخب في فيلا في المنصورية، تخلله شجار بين مرتاديه تراشقوا خلاله بالزجاجات والعصي وتدخل الأهالي لفض إلا ان الشجار اتسعت دائرته حتى اعتدى أهالي المنطقة عليهم بالأسلحة البيضاء محدثين تلفيات في عددا من السيارات، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.