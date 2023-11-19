مفاجأة.. دفاع متهم بحفل المنصورية: كان بها خمور والأهالي تدخلوا لإنقاذ الفتيات

استمعت محكمة جنح كرداسة المنعقدة في شمال الجيزة، لدفاع المتهمين في القضية رقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة، بعد حضوره لجلسة محاكمتهم في استعراض القوة والتلويح بالعنف بالقضية المعروفة إعلاميا بـ حفل المنصورية.

دفاع متهم في حفل المنصورية يكشف مفاجأة

وطالب دفاع المتهم ي ع خلال الجلسة بإنتفاء أركان الجريمة، وتناقض التحريات، وأن اقرارات المتهمين ليست دليل على استعراض القوة عليهم، وعدم وجود شهود إثبات في الواقعة وكذلك عدم تصور معقولية الواقعة على ما تم تصويره في الأوراق، وكذلك عدم ضبط أسلحة أو أدوات تستخدم في الإعتداء.

وقال دفاع المتهم أنه في لحظة خروج الطلاب من الحفل الذي كان به كحوليات ومخدرات حدث شجار بينهم وبين بعض، وهو ما استدعى تدخل الأهالي في المنطقة لإنقاذ الفتيات، وايضا الإزعاج والصوت الصاخب هو ما كان سببا لتدخل الأهالي، حيث كان الطلاب في حالة سكر وكان يوجد راقصات أمام الحفل.

حفل المنصورية.. تم تنظيمه يوم 26 أكتوبر 2023، بدون تصاريح أو إخطار للجهات الأمنية، وشارك به راقصات بدون ترخيص، حيث نظمته إحدى الشركات الخاصة في فيلا على طريق المنصورية في الجيزة، لطلاب وطالبات إحدى المدارس الدولية، وتضمن ظهور راقصة داخل الحفل وعروض رقص أجنبي، وتناول بعض أنواع المخدرات والخمور، ثم الشجار الذي حدث بين رواد الحفل وآخيرا تدخل أهالي المنطقة لفض الشجار وتوسعه إلي اعتداء أهالي المنطقة على سيارات المتواجدين في الحفل.

اقرأ ايضا.. لحظة إنقاذ فتاة التجمع من يد الترزي.. كوافيرة: دخلت لقيت وشه أحمر

اقرأ ايضا.. 5 سنين لحد ما زهقت.. حنين تشكو زوجها: متجوزني عشان «السرير» بس

اقرأ ايضا.. طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم

اقرأ ايضا.. حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

وزارة الداخلية، قالت إنها تلقت بلاغا بتاريخ 26 أكتوبر، من أهالي منطقة عزبة العرب في الجيزة، جاء فيه بنشوب مشاجرة داخل فيلا بطريق المنصورية في ابو رواش، وبالانتقال تم التقابل مع عددا من المشاركين في حفل المنصورية، والذين أفادوا بنشوب مشادة كلامية مع بعض الأهالي وانصرافهم ورفض الجميع التقدم بثمة بلاغات، وبالتزامن مع ذلك تم رصد مقاطع فيديو بالإدعاء بوجود حالات خطف واغتصاب وسرقة بالاكراه في حفل المنصورية، وكشفت التحريات عدم صحة ذلك، كما أنه لم تسجل المستشفيات أي مصابين أو وفيات من الحفل، ولم يستدل على إطلاق النيران أو أعمال الخطف.

وتلقت النيابة العامة عن حفل المنصورية محضر الشرطة المؤرخ 27 أكتوبر، وبه مقاطع فيديو تتضمن تنظيم حفل صاخب في فيلا في المنصورية، تخلله شجار بين مرتاديه تراشقوا خلاله بالزجاجات والعصي وتدخل الأهالي لفض إلا ان الشجار اتسعت دائرته حتى اعتدى أهالي المنطقة عليهم بالأسلحة البيضاء محدثين تلفيات في عددا من السيارات، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.

اقرأ ايضا.. ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور

اقرأ ايضا.. راقصات وخمور وأخبار كاذبة.. صدى البلد يكشف الحقيقة الكاملة لـ حفل المنصورية

اقرأ ايضا.. شوفت فيديوهاته مع صاحبتي.. تهاني تطلب الطلاق للضرر من زوجها

اقرأ ايضا.. واخدك مستعملة.. ياسمين تشكو زوجها الثاني: هلاقيها منه ولا من تهديد أخويا

وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية لواقعة حفل المنصورية المنشورة على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الإجتماعي تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه لبعض مرتادي الحفل، بل ان ثمة من قتل وذلك على خلاف الحقيقة في واقعة حفل المنصورية، وباستجوابهم انكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا انهم نشروا تلك المقاطع ظنا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقتله وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها حذفوها هذا وقد انتهت النيابة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية لإذاعتهم عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وكشفت التحريات الأمنية أن حفل المنصورية تم تنظيمه بحضور أكثر من 2000 طالب وطالبة، وترواح سعر التذكرة فيه من 600 جنيه حتى وصل إلى 2500 جنيه للفرد ليلة الحفل، وتم تنظيم الحفل داخل فيلا كائنة على طريق المنصورية دون إخطار الجهات الأمنية أو الحصول على تصاريح أمنية منهم، كما تم تقديم فقرات من الرقص الشرقي والغربي بدون ترخيص، وتناول المواد الكحولية وتعاطي المواد المخدرة داخل الحفل، وزعمت سيدة أجنبية أن الحفل تم تنظيمه بشكل عشوائي مما نتج عنه تعرض بعض الفتيات للإعتداء والاختطاف، وتم ضبطها وتوجيه اتهامات الأخبار الكاذبة لها، وأنكرت وقالت أنها تعاطفت فقط مع ما شاهدته على منصات التواصل الإجتماعي.

اقرأ ايضا.. كشف عورات القاصرات وتحسس أجسادهن.. نص اتهامات الصيدلي عنتيل مدينة نصر

اقرأ ايضا.. جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

اقرأ ايضا.. ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟

اقرأ ايضا.. لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية لواقعة حفل المنصورية المنشورة على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الإجتماعي تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه لبعض مرتادي الحفل، بل ان ثمة من قتل وذلك على خلاف الحقيقة في واقعة حفل المنصورية، وباستجوابهم انكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا انهم نشروا تلك المقاطع ظنا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقتله وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها حذفوها هذا وقد انتهت النيابة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية لإذاعتهم عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وكشفت التحريات الأمنية أن حفل المنصورية تم تنظيمه بحضور أكثر من 2000 طالب وطالبة، وترواح سعر التذكرة فيه من 600 جنيه حتى وصل إلى 2500 جنيه للفرد ليلة الحفل، وتم تنظيم الحفل داخل فيلا كائنة على طريق المنصورية دون إخطار الجهات الأمنية أو الحصول على تصاريح أمنية منهم، كما تم تقديم فقرات من الرقص الشرقي والغربي بدون ترخيص، وتناول المواد الكحولية وتعاطي المواد المخدرة داخل الحفل، وزعمت سيدة أجنبية أن الحفل تم تنظيمه بشكل عشوائي مما نتج عنه تعرض بعض الفتيات للإعتداء والاختطاف، وتم ضبطها وتوجيه اتهامات الأخبار الكاذبة لها، وأنكرت وقالت أنها تعاطفت فقط مع ما شاهدته على منصات التواصل الإجتماعي.