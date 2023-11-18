سهرة حمراء وإيصالات أمانة.. القصة الكاملة لصاحب محل مع سيدة الجيزة وزوجها

داخل إحدى الشقق السكنية في أكتوبر بمحافظة الجيزة، جلست ربة المنزل تتحدث إلى صاحب محل الهواتف، وتخبره بكلمات الهوى والعشق المعسول، ليلة وراء ليلة تسرد له من الحب صحفا وسطور، حتى تمكنت منه واحضرته إلى شقتها في مدينة 6 أكتوبر ليكون في انتظاره زوجها، استكمالا للمخطط الذي أقامته تلك السيدة بالإتفاق مع زوجها.

القصة الكاملة لواقعة سيدة الجيزة

كانت كلمات صاحب محل الهواتف مع سيدة أكتوبر تزداد ليلة بعد أخرى، حتى طلب منها مقابلتها إلا أنها في المرة الأولى لم تلبي طلبه معللة بأنهم ما زالوا في مرحلة التعارف، حتى حانت اللحظة في إحدى المكالمات، حيث طلب منها صاحب المحل رؤيتها بدلا من الحديث في الهاتف، وأخبرته بأن يجهز حاله فإن اللقاء قد حان، وأنها ستتصل به لتخبره بموعد لقائهم.

ولم تمضي أيام قليلة إلا وهاتفت سيدة الجيزة صاحب محل الهوات طالبة منه الحضور إلى شقتها بعد أن أخبرته بعدم وجود زوجها في الشقة، وما كان منه إلا أن هرع إلى ارتداء ملابسه متوجها إلى شقتها في أكتوبر، وما أن وصل حتى شاهدها في انتظاره في أبهى صورة لها، والقى عليها السلام وما أن جلس على اريكتها حتى طلبت منه الدخول إلى الحمام للإستحمام قبل قضاء سهرة حمراء.

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بالفعل توجه صاحب محل الهواتف إلى حمام الشقة ومكث في الداخل دقائق وحين خرج كان المشهد وكأنه سيناريو فيلم، فقد انتظرته السيدة بجوار زوجها وأحد الأشخاص، وما أن شاهدهم حتى قال له زوجها «شرفت أخيرا.. ده أنت يومك مش هيعدي النهاردة»، في هذه اللحظات حاول صاحب محل الهواتف استيضاح الأمر ما بين انكشاف أمره وخطة الزوجة، وبدأت الصورة تكتمل أمامه بأنه وقع في فخ نصبته تلك السيدة له.

في هذا التوقيت كان أحد أصدقاء صاحب محل الهواتف يقوم بتقديم محضرا في قسم شرطة ثان أكتوبر، بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من صاحبه أخبره فيها بأنه مختطفا ويريد مبلغا من المال، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى موقع البلاغ، وبدخول الشقة تمكنت أجهزة المباحث من ضبط 4 أشخاص بينهم السيدة وبرفقتهم صاحب محل الهواتف.

وأدلى المتهمين في واقعة صاحب محل الهواتف أمام فرق المباحث في الجيزة، بإعترافات تفصيلية حيث قررت السيدة بأن زوجها اتفق معها على استدراج صاحب المحل لسرقته، وما أن وصل حتى هدده بمساعدة متهمين آخرين وأجبروه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض، و3 عقود بيع فارغة، وايضا عقدي بيع شقة وعقد بيع سيارة، وطلبوا منه إحضار 150 ألف جنيه لمغادرة الشقة، فقام بالاتصال بصديقه الذي أبلغ الشرطة.