فتاة الزاوية الحمراء ورسائل الواتس آب.. هددني بالفيديوهات وطلب 1000 جنيه

فتاة الزاوية الحمراء وتدعى غادة، وقعت ضحية لذئبا بشريا يدعى محمد ح، قام بتهديدها بأن أرسل إليها رسائل نصيا على هاتفها المحمول عبر تطبيق المحادثات واتس آب تضمنت أمور خادشة بالشرف وافشاء عدة مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية خاصة بها، وطلب منها مبالغ مالية للحيلولة دون نشر المحتوى.

قصة فتاة الزاوية الحمراء

سردت فتاة الزاوية الحمراء غادة ج قصتها مع المتهم، حيث قالت أنها في غضون شهر سبتمبر 2022 تلقت من المتهم رسائل عن طريق تطبيق المحادثات " واتس آب " لمقاطع مرئية وصور خاصة بها بملابس منزلية رفقة زوجها وأبنائها مصحوبة برسائل نصية تضمنت تهديدها بنسبة أمور مخدشة لشرفها وإفشاء تلك المقاطع والصور خاصتها مطالباً إياها بمبلغ مالي نظير عدم نشر المحتوي فأمتثلت لأمره وارسلت له جزء من المبلغ المالي محل تهديده عبر فودا فون كاش.

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وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية صحة البلاغ، حيث تبين أن المتهم استخدم رقم هاتف لإرسال رسائل تضمنت تهديدات للمجني عليها، كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الخاص بفحص هاتف المجني عليها تبين وجود محادثات فيما بين المجني عليها والمتهم عبر تطبيق " واتس آب " لمقاطع مرئية وصور خاصة بالمجني عليها في مكان خاص مصحوبة برسائل نصية من خلال حساب المتهم بالتطبيق تتضمن عبارات تهديد ومطالبتها بمبلغ مالي وقد أرسلت المجني عليها مبلغ مالي قدره ألف جنيه لرقم المحمول الخاص به.

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فتاة الزاوية الحمراء: هددني بنشر فيديوهات

واتهمت النيابة العامة المتهم محمد ح، بتهديد المجني عليها غادة ج كتابياً بأن أرسل لها رسائل نصية علي هاتفها المحمول عبر تطبيق المحادثات " واتس آب " تضمنت نسبة أمور مخدشة بالشرف وافشاء عدة مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية خواص بالمجني عليها وكان ذلك التهديد مصحوباً بتكليف بأمر تمثل في مطالبتها بمبلغ مالي للحيلولة دون نشر المحتوي المار بيانه.

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كما وجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات حصوله من المجني عليها سالفة الذكر علي مبلغاً مالياً وكان ذلك بالتهديد الواقع عليها، واعتدي علي حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها بغير رضائها بأن نقل لهاتفه المحمول عدة مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية خواص بالمجني عليها في مكان خاص، وهدد المجني عليها بإفشاء الأمور المتحصل عليها لحملها علي إعطائه مبلغاً مالياً.

كما تعمد إزعاج ومضايقة فتاة الزاوية الحمراء بإساءة استعمال أجهزة الإتصالات، واعتدي علي مبادئ القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها - فتاة الزاوية الحمراء - وادار حساباً خاصاً عبر تطبيق " واتس آب " يهدف إلي إرتكاب وتسهيل الجرائم محل الإتهامات.