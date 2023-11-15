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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

أدلى المتهم بإنهاء حياة والده في الزيتون بمحافظة القاهرة بإعترافات تفصيلية، أمام النيابة العامة في القاهرة، حيث قرر بأنه قام بإنهاء حياة والده دون أن يشعر.

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وقال المتهم بإنهاء حياة والده المسن في الزيتون، أنه تعدى عليه بالضرب مستخدما عكاز حتى هشم رأسه، حتى سقط على  الأرض، وقام بتغطيته بسجادة كانت متواجدة في شقة والده وخرج للجلوس على درج سلم العقار وأشعل سيجارته وصمت لمدة دقائق بسيطة.

وتابع المتهم بإنهاء حياة والده في الزيتون بالقاهرة، أنه قام بالاتصال بشقيقته وأخبرها بأنه أنهى حياة والده، ثم قامت هي بالاتصال بالجيران في المنطقة حيث قامت بالاتصال بأحد الجيران وقالت له - الحق شوف بابا اتقتل ياعمو - وبدورهم حضروا لاستبيان ما حدث وقاموا بالاتصال بالشرطة التي تمكنت من ضبطه.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، تفاصيل واقعة انهاء شاب لحياة والده في الزيتون حيث تبين قيام الإبن المتهم يعاني من مرض نفسي وقام بإنهاء حياة والده مستخدما العكاز الذي يستخدمه الأخير حيث تعدي عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

التحريات: الشاب مصاب بمرض نفسي

وتبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القاهرة، أن المتهم سبق له وأن تم إيداعه مصحة نفسية في عام 2018، وأن المتهم منذ خروجه من المصحة وهو يعيش برفقة والده ودائم التشاجر معه، في حالات التشنجات التي كانت تصيبه.

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وقالت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن الشاب المتهم اعتدى على والده قبل صلاة الجمعة وقام بتكسير العكاز على رأسه حتى تأكد من وفاته، ثم قام بتغطية الجثمان باستخدام سجادة في المنزل، وجلس أمام باب الشقة وأشعل سيجارته، حتى اكتشف الجيران جريمته وقاموا بإبلاغ الشرطة.

وتبين من أقوال شهود العيان في واقعة مسن الزيتون، أن المتهم كان يعيش مع والده وأنه كان دائم التشاجر معه وحين كانت الجيران تتدخل كان والد الشاب يقول لهم اتركوه أنا هبيع حتة الأرض وهعالجه وهيكون كويس لكن اللي حصل كان مفاجأة لكل الناس.

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وشرحت التحريات الأمنية في القاهرة، أن المجني عليه في واقعة الزيتون كان محفظ قرآت ويتسم بالأخلاق الحسنة والحميدة في المنطقة، وأنه بمجرد اتصال ابنته بالجيران هرع الجميع إلى الشقة وشاهدوا ابنه يجلس على السلم ويشرب سيجارة.

الزيتون القاهرة مديرية امن القاهرة مسن الزيتون عكاز

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