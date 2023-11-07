ابن عمتها ضيع مستقبلها في دقائق.. القصة الكاملة لـ فتاة البدرشين

فتاة البدرشين التي وقعت ضحية لابن عمتها بقرية الطرفاية جنوب الجيزة، حيث واقعها بغير رضاها بان استغل حداثة سنها، وتواجدها بمفردها ثم حسر عنها ملابسها واعتدى عليها، تلك القصة التي أسدلت محكمة جنايات جنوب الجيزة الستار عنها بمعاقبة المتهم عبدالرحمن ع - طالب بالسجن المؤبد عما أسند إليه من إتهامات.

القصة الكاملة لـ فتاة البدرشين

وأحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، المتهم عبدالرحمن ع - 19 سنة طالب ومقيم البدرشين، إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 26 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة، واقع الصغيرة س ع بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها، وتواجدها بمفردها بمسكنها وما أن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها واعتدى عليها، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بالطب الشرعي.

وثبت بتقرير الطب الشرعي، في القضية رقم 21636 لسنة 2022 جنايات البدرشين، المقيدة برقم 6275 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها س ع من قبل تبين إصابتها بتمزق مقابل الساعة 6 على قرص الساعة أمتد إلى منطقة العجان مع وجود تمزق بتلك المنطقة، وتم إجراء غرز جراحية لها وأن إصابتها جائرة الحدوث من الإعتداء عليها البالغ بالكيفية والتاريخ ووفق التصوير الواردين في تحقيقات النيابة العامة، وبفحص ثيابها تبين أن بها تلوثات وبفحصها عثر على بقايا تتطابق بصمتها الوراثية مع البصمة الوراثية للمتهم.

أقوال فتاة البدرشين

وقررت فتاة البدرشين خلال تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، أنها تقيم في قرية الطرفاية التابعة لمركز البدرشين، وأنها كانت متواجدة يوم الواقعة داخل منزل اسرتها برفقة شقيقتها الصغرى بمفردهن، حيث خرج والدها للعمل، وفوجئت بالمتهم نجل عمتها يفتح الباب عليها، ثم اصطحب شقيقتها إلى غرفة النوم المتواجدة في الشقة وتركها بالداخل وأغلق عليها الباب، ثم خرج إليها وفي هذا الوقت حاولت الإستغاثة طالبة حضور والدها إلا أن المتهم قام بحسر بنطالها عنها وطلب منها الإمتثال لأوامره إلا أنها رفضت ذلك فقام بحملها بيديه عنوة وألقاها ثم حسر ملابسها عنه وجثا عليها من خلفها ثم اعتدى عليها، وأثناء ذلك كمم فاهها فأحدث بها الإصابات والنزيف الموصوف.

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وأكملت المجني عليها «فتاة البدرشين»، أنه تركها في الشقة وغادر وحين عاد والدها شاهدها غارقة في دمائها وملابسها السفلية ملطخة بالدماء وبسؤالها عما حدث سردت له ما اقترفه ابن شقيقته، فقام بالذهاب بها إلى المستشفى لإسعافها فأخبره الطبيب بأن المجني عليها فقدت عذريتها، وتم التدخل الجراحي لإيقاف النزيف الذي تعرضت له، وأن والدها قدم الملابس الملطخة بالدماء إلى المباحث.

إعترافات المتهم بمواقعة فتاة البدرشين

وقال المتهم خلال تحقيقات النيابة في قضية فتاة البدرشين، أنه تحصل على المفتاح الخاص بشقة خاله من والدته خلسة، وظل يترصد حتى علم بالمواعيد التي يغيب فيها خاله عن المنزل، وحدد يوم الواقعة وخرج من منزله باتجاه منزل خاله بعدما تأكد من وجود ابنة خاله بداخل المنزل بمفردها ودلف إليها، وما أن دخل حتى تبين له وجود المجني عليها ابنة خاله وبرفقتها شقيقتها الصغرى، فطلب من الصغيرة الذهاب إلى غرفة أخرى، واصطحب المجني عليها «فتاة البدرشين» إلى غرفة نومها ثم احكم غلق الباب.

وتابع المتهم في إعترافاته أنه حسر عن ابنة خاله «فتاة البدرشين» بنطالها وملابسها الخاصة وطلب منها الصعود إلى سرير غرفتها إلا أنها لم تمثل له، فقام بالإمساك بها ودفعها عنوة على وجهها وحسر بنطالها عنها وجثا فوقها ثم اعتدى عليها وسط استغاثتها وبكائها ومقاومتها له فأحدث إصابتها بنزيف، وظل ممسكا بفمها حتى لا يعلو صوتها، ثم تركها في مكانها وارتدى ملابسه وفر هاربا.

أقوال والد فتاة البدرشين

فيما قرر والد فتاة البدرشين خلال تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أنه خرج لكسب رزقه كعادته كل يوم وحين عاد ودخل إلى المنزل المتواجد به نجلتيه شاهد ابنته غارقة في دمائها وملابسها السفلية ملطخة بالدماء، وهرع إلى ابنته الأخرى ليجدها متواجدة في الغرفة الأخرى، وباستبيانه الأمر وما حدث لابنته سردت الفتاة ما حدث معها على يد ابن عمتها، وقررت بأنها فوجئت به يفتح باب المنزل ويصطحبها إلى غرفة النوم وقام بحسر ملابسها عنها واعتدى عليها ثم تركها غارقة في دمائها وفر هاربا.

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وأكد والد فتاة البدرشين خلال التحقيقات، أنه توجه بابنته إلى المستشفى العام لإسعافها فأخبره طبيب بفقدانها عذريتها وتم إجراء تدخل جراحي لها لوقف النزيف، مشيرا إلى أن المتهم تحصل على المفتاح الخاص بمسكنه خلسة من والدته وقدم الثياب التي كانت ترتديها الفتاة إلى المباحث.

تحقيقات النيابة في واقعة فتاة البدرشين

وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة فتاة البدرشين، حيث تبين أن الفتاة تعرضت لإعتداء على يد نجل عمتها داخل منزلها بقرية الطرفاية في البدرشين، مما نتج عنه إصابتها وفقدان عذريتها، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واستكملت النيابة العامة في الجيزة، تحقيقاتها في واقعة فتاة البدرشين، حيث تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة التي باشرتها مباحث البدرشين قيام المتهم بمواقعة المجني عليها «فتاة البدرشين» بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمفردها بمسكنها وحسر عنها ملابسها وقام بالإعتداء عليها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ألقت القبض على المتهم بمواقعة نجلة خاله في مدينة البدرشين بدون رضاها وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.