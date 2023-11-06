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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعترافات ذئب البدرشين: سرقت مفتاح شقة خالي واعتديت على بنته

فتاة قاصر - أرشيفية
فتاة قاصر - أرشيفية

كلمات مثيرة أدلى بها المتهم في واقعة فتاة البدرشين، حيث قرر قيامه بالتوجه إلى منزل خاله في عدم وجوده، والإعتداء على ابنة خاله ثم تركها وفر هاربا.

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إعترافات المتهم بالإعتداء على فتاة البدرشين

وقال عبدالرحمن ع، المتهم بمواقعة فتاة البدرشين والإعتداء عليها بدون رضاها، أنه تحصل على المفتاح الخاص بشقة خاله من والدته خلسة، وظل يترصد حتى علم بالمواعيد التي يغيب فيها خاله عن المنزل، وحدد يوم الواقعة وخرج من منزله باتجاه منزل خاله بعدما تأكد من وجود ابنة خاله بداخل المنزل بمفردها ودلف إليها.

وقرر المتهم في إعترافاته خلال تحقيقات النيابة بقضية فتاة البدرشين، أنه ذهب إلى منزل خاله وقام بفتح الباب والدلوف إلى الشقة وما أن دخل حتى تبين له وجود المجني عليها ابنة خاله وبرفقتها شقيقتها الصغرى، فطلب من الصغيرة الذهاب إلى غرفة أخرى، واصطحب المجني عليها «فتاة البدرشين» إلى غرفة نومها ثم احكم غلق الباب.

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وتابع المتهم في إعترافاته أنه حسر عن ابنة خاله «فتاة البدرشين» بنطالها وملابسها الخاصة وطلب منها الصعود إلى سرير غرفتها إلا أنها لم تمثل له، فقام بالإمساك بها ودفعها عنوة على وجهها وحسر بنطاله عنه وجثا فوقها ثم اعتدى عليها وسط استغاثتها وبكائها ومقاومتها له فأحدث إصابتها بنزيف، وظل ممسكا بفمها حتى لا يعلو صوتها، ثم تركها في مكانها وارتدى ملابسه وفر هاربا.

واعترف المتهم بارتكابه الجريمة كاملة بحق فتاة البدرشين، قائلا بأنه ترصدبابنة خاله وعلم بعدم وجود الأخير بالمنزل فقام بالذهاب إليها والدلوف إلى الشقة بالمفتاح الخاص بالشقة بعد أن سرقه خلسه من والدته، واعتدى على ابنة خاله وتركها وفر هاربا، ثم تم القبض عليه.

أقوال فتاة البدرشين في التحقيقات

واستمعت النيابة العامة في الجيزة، لـ فتاة البدرشين والتي قررت بأنها اثناء جلوسها في منزل والدها فوجئت بدلوف نجل عمتها إلى الشقة حيث قام بإحكام إغلاق الباب واصطحبها إلى غرفة نوما ثم قام بحسر بنطالها عنها وطلب منها الامتثال له وعقب رفضها قام بحسر ملابسها عنها عنوة ثم الإعتداء عليها وتركها تنزف وفر هاربا.

وباشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة فتاة البدرشين، حيث تبين أن الفتاة تعرضت لإعتداء على يد نجل عمتها داخل منزلها بقرية الطرفاية في البدرشين، مما نتج عنه إصابتها وفقدان عذريتها، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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واستكملت النيابة العامة في الجيزة، تحقيقاتها في واقعة فتاة البدرشين، حيث تبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة التي باشرتها مباحث البدرشين قيام المتهم بمواقعة المجني عليها «فتاة البدرشين» بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمفردها بمسكنها وحسر عنها ملابسها وقام بالإعتداء عليها.

وأحالت النيابة العامة في جنوب الجيزة، المتهم عبدالرحمن ع 19 سنة - طالب إلى محكمة الجنايات المختصة، لإتهامه بمواقعة ابنة خاله بغير رضاها بان استغل حداثة سنها وتواجدها بمفردها في مسكنها وقام بالإعتداء عليها، حيث كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة ألقت القبض على المتهم بمواقعة نجلة خاله في مدينة البدرشين بدون رضاها وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

البدرشين فتاة البدرشين الجيزة مديرية امن الجيزة نيابة جنوب الجيزة

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