700 جنيه.. صاحبة ديسكو تستدرج القاصرات من المحافظات إلى طريق الحرام.. تفاصيل

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة ضبط راقصة بدون ترخيص داخل ملهى ليلي تمتلكه سيدة هاربة وصادر قرار بضبطها لإتهامها بالإتجار في البشر، وجلب قاصرات من الأقاليم والأرياف بداعي العمل في ملاهي ليلية وتحريضهن على ممارسة الأفعال المخلة بالآداب والفسق والفجور.

القصة الكاملة لملهى شارع الهرم

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن مالكة الملهى الليلي لها عدة قضايا، ومطلوب ضبطها وإحضارها لإتهامها بالإتجار بالبشر، وقيامها بجلب الفتيات القاصرات من المحافظات الأخرى وتحريضهن على ممارسة الأفعال المنافية للآداب والفسق، حيث كانت تقوم بعرض الفتيات على الرجال راغبي الحرام.

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وتبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة في الجيزة، أن مالكة الملهى الليلي كانت تقوم باستقطاب الفتيات القاصرات من المحافظات بغرض العمل في ملاهي ليلية وكانت تقوم بتحريضهن على الفسق وممارسة الأفعال المنافية للآداب، كما أنها كانت تعرضهن على الرجال من راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وتم ضبط راقصة في الملهى الليلي الخاص بها بدون ترخيص.

حيث داهمت مباحث الآداب في الجيزة، ملهى ليلي في أحد الفنادق الشهيرة، كان قد صدر قرارا بغلقه إلا أن المتهمة قامت بفتحه مرة أخرى وتقدم عدد من الجيران بشكوى لقيام المتهمة بالأعمال المنافية للآداب، والممارسات اللاأخلافية التي تقوم بها العاملات معها في الملهى الليلي، وتم ضبط راقصة تعمل بدون تصريح داخل الملهى الليلي.

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لم تتوقف حملات مباحث الآداب في الجيزة، فقد واصلت أجهزة أمن الجيزة حملاتها على عدد من الديسكوهات والبارات والملاهي الليلية، استهدفت التفتيش على المخالفات والأعمال المنافية للآداب والتراخيص اللازمة لمزاولة المهن المختلفة بداخل الملاهي الليلية، وتم الكشف عن قيام 3 ديسكو وبار بالأعمال المنافية للآداب، وقيام سيدة بالإتفاق مع راغبي المتعة الحرام على تقديم فتيات مقابل مبالغ مالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 فتيات ليل يحرضن على الفسق والفجور وممارسة الأعمال المنافية للآداب، كما تم ضبط 3 سيدات لقيامهم مهام تسهيل الفسق والفجور لتفيات أخرى، عن طريق ترويج صور الفتيات عبر تطبيق الواتس آب، والإتفاق مع راغبي المتعة الحرام على مبلغ 700 جنيه في الليلة الواحدة نظير إرسال فتاة له.