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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأكل حرام.. نورا في دعوى خلع: بيضربني على قفايا في الشارع

صدى البلد

لم تكن تتخيل حتى في أحلامها ان من عشقته منذ النظرة الأولى واعتبرته الفارس الذي يخطفها على حصانه الأبيض يتحول لشخص شرس يتعمد إهانتها أمام ولدبهما وأسرتيهما حتى الغرباء في الشارع كانوا شاهدين على قهرها من زوجها حبيب عمرها الذي يدعي المزاح معها في كل مرة يضربها “بالقفا”  او يتنمر عليا. 

"بيعاملني زي الحرامية ويضربني بالقفا في الشارع ولما أزعل يقولي بهزر وانتي نكدية".. كلمات بسيطة بررت بها ربة منزل سبب إقامتها دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بشبرا الخيمة. 

في مكتب الدكتورة نهى الجندي المحامية جلست "نورا" - اسم مستعار - تروي تفاصيل معاناتها مع زوجها خلال 7 سنوات زواج أذاقها خلالها أسوأ معاملة حيث فقدت وزنها ورونق بشرتها بسبب بخل زوجها الذي يكتفي بإحضار كميات قليلة من الطعام بحجة عدم التبذير علاوة على معاملته العنيفة معها حيث اعتاد على ضربها وصفعها خلف رقبتها "بالقفا" مدعيا مزاحه معها. 

 

الدكتورة نهى الجندي المحامية في ضيافة صدى البلد

 

حب وصدمة

 

وفي دعوى خلع أقامتها الزوجة قالت "نورا" إنهما قبل 7 سنوات جمعت بينهما قصة حب ملتهبة حيث أبهرها جارها الشاب بمظهره الحسن ولباقة حديثه وكان يحاول لفت انتباهها كلما رآها حتى وقعت في شباك حبه وتقدم لخطبتها فاعتقدت أن الحياة ابتسمت لها وتم زواجهما بالفعل بعدما علمت أسرتيهما بقصة حبهما الأسطورية. 

 

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وأضافت نورا أنه أثناء خطبتهما كان يمزح معها بعنف وأيضا شديد العصبية في أي حديث بينهما فاعتقدت أنه عمله كفرد شرطة وتعامله الدائم مع النوعيات الخطرة من اللصوص والبلطجية يدفعه للتعامل بتلك الطريقة وعندما تناقشه في ذلك يعدها بأنه سيغير من طريقته معها خاصة انه يحبها بشدة. 

 

الأكل حرام 

 

وقالت انه فور زواجهما تحطمت أحلامها بعدما اصطدمت بطبع زوجها الغريب وبخله الشديد في الإنفاق على المنزل رغم حاله الميسور وعندما تحدثت معه في الأمر وحاجة المنزل للكثير من الأغراض والطعام كان ينهرها قائلا: "انتي مفترية والتبذير في الأكل حرام"، كما أنها أثناء سيرها معه في الشارع تفاجئ به يصفعها خلف رقبتها ويمسك بها من ملابسها قائلة:" بيضربني على قفايا ويمسكني من هدومي ولا الحرامية"، وكلما تدخل أحد من أسرتيهما لحل الخلاف بينهما يرد عليه رد واحد دون غيره قائلا: "بهزر مع مراتي ومحدش ليه دعوة" 

 

خلع

يئست نورا طوال السنوات السبع التي جمعتها بزوجها من إصلاح حاله فطلبت منه الطلاق الا انه رفض فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة وطلب الخلع فأقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بشبرا الخيمة وقضت لها المحكمة بقبول دعوى الخلع وتطليقها من زوجها.

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