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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابن اختي عمل العيب.. والد فتاة البدرشين: رجعت من الشغل لقيت المصيبة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

كشف والد فتاة البدرشين مفاجآت خلال تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، حول إعتداء نجل شقيقته على ابنته داخل المنزل في ظل عدم وجوده بالمنزل.

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أقوال والد فتاة البدرشين

وقال والد فتاة البدرشين خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة جنوب الجيزة، أنه خرج لكسف رزقه كعادته كل يوم وحين عاد ودخل إلى المنزل المتواجد به نجلتيه شاهد ابنته غارقة في دمائها وملابسها السفلية ملطخة بالدماء، وهرع إلى ابنته الأخرى ليجدها متواجدة في الغرفة الأخرى.

وتابع والد فتاة البدرشين، أنه باستبيانه الأمر وما حدث لابنته سردت الفتاة ما حدث معها على يد ابن عمتها، وقررت بأنها فوجئت به يفتح باب المنزل ويصطحبها إلى غرفة النوم وقام بحسر ملابسها عنها واعتدى عليها ثم تركها غارقة في دمائها وفر هاربا.

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وأكد والد فتاة البدرشين خلال التحقيقات، أنه توجه بابنته إلى المستشفى العام لإسعافها فأخبره طبيب بفقدانها عذريتها وتم إجراء تدخل جراحي لها لوقف النزيف، مشيرا إلى أن المتهم تحصل على المفتاح الخاص بمسكنه خلسة من والدته وقدم الثياب التي كانت ترتديها الفتاة إلى المباحث.

حيث اتهمت النيابة العامة في جنوب الجيزة، عبدالرحمن ع 19 سنة طالب بالإعتداء على ابنة خاله، وذلك بأن واقعها بغير رضاها بان استغل حداثة سنها وتواجدها بمفردها داخل المنزل وما أن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها وقام بالإعتداء عليها محدثا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.

إعترافات المتهم في واقعة فتاة البدرشين

وقال عبدالرحمن ع، المتهم بمواقعة فتاة البدرشين والإعتداء عليها بدون رضاها، أنه تحصل على المفتاح الخاص بشقة خاله من والدته خلسة، وظل يترصد حتى علم بالمواعيد التي يغيب فيها خاله عن المنزل، وحدد يوم الواقعة وخرج من منزله باتجاه منزل خاله بعدما تأكد من وجود ابنة خاله بداخل المنزل بمفردها ودلف إليها.

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وقرر المتهم في إعترافاته خلال تحقيقات النيابة بقضية فتاة البدرشين، أنه ذهب إلى منزل خاله وقام بفتح الباب والدلوف إلى الشقة وما أن دخل حتى تبين له وجود المجني عليها ابنة خاله وبرفقتها شقيقتها الصغرى، فطلب من الصغيرة الذهاب إلى غرفة أخرى، واصطحب المجني عليها «فتاة البدرشين» إلى غرفة نومها ثم احكم غلق الباب.

وتابع المتهم في إعترافاته أنه حسر عن ابنة خاله «فتاة البدرشين» بنطالها وملابسها الخاصة وطلب منها الصعود إلى سرير غرفتها إلا أنها لم تمثل له، فقام بالإمساك بها ودفعها عنوة على وجهها وحسر بنطاله عنه وجثا فوقها ثم اعتدى عليها وسط استغاثتها وبكائها ومقاومتها له فأحدث إصابتها بنزيف، وظل ممسكا بفمها حتى لا يعلو صوتها، ثم تركها في مكانها وارتدى ملابسه وفر هاربا.

واعترف المتهم بارتكابه الجريمة كاملة بحق فتاة البدرشين، قائلا بأنه ترصدبابنة خاله وعلم بعدم وجود الأخير بالمنزل فقام بالذهاب إليها والدلوف إلى الشقة بالمفتاح الخاص بالشقة بعد أن سرقه خلسه من والدته، واعتدى على ابنة خاله وتركها وفر هاربا، ثم تم القبض عليه.

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