بعد فاجعة شقة الطالبية.. حريق وحدة سكنية في الدقي مأساة جديدة

لم تمضِ ساعات قليلة على فاجعة حريق شقة الطالبية، والذي أودى بحياة سيدة تدعى “علياء السيسي” وأبنائها الثلاثة “لوجي، وعمر، وفؤاد”؛ جراء تفحم محتويات الشقة بعد اندلاع حريق فيها بسبب ماس كهربائي في جهاز الثلاجة، حتى اندلع حريق في شقة سكنية بمنطقة الدقي وسط الجيزة، وراح ضحيته سيدة تدعى “آمال”، بالغة من العمر 36 سنة.

القصة الكاملة لمصرع سيدة في حريق شقة الدقي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع النيران في شقة سكنية بمنطقة الدقي، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص، حيث انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

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وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية الأخرى، وعقب الإنتهاء من السيطرة على الحريق عثرت وحدات الدفاع المدني على جثمان سيدة في العقد الرابع من عمرها، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وكشفت التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثة لسيدة تدعى آمال م بالغة من العمر 36 عاما، لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها جراء الحريق الذي إندلع داخل مسكنها بمنطقة الدقي، وتم إخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

التحريات: ماس كهربائي وراء حريق شقة الدقي

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن وراء حريق شقة الدقي ماس كهربائي، نتج عنه اشتعال النيران في الشقة ومصرع السيدة المذكورة جراء الحريق، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

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وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث صرحت بدفن جثمان السيدة المتوفية جراء حريق شقة الدقي، وطلبت تحريات المباحث، وانتدبت فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق، والخسائر التي خلفها الحريق.

وفي سياق متصل كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي، يفيد باندلاع النيران في شقة سكنية بمنطقة الطالبية، وعلى الفور، وجه اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص، وانتقلت 4 سيارات إطفاء مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.