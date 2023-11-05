البنت حاضنة أخوها.. القصة الكاملة لـ مصرع أسرة شقة الطالبية

لم تكن تعلم السيدة علياء ضحية شقة الطالبية في الجيزة، أن زيارتها لأسرتها هي الزيارة الأخيرة، وأنها ستكون زيارة الوداع، فقد عادت السيدة من زيارة أسرتها برفقة أبنائها الثلاثة وزوجها إلى القدر الذي انتظرها في شقتها بشارع ترسا في الطالبية .

القصة الكاملة لـ حريق شقة الطالبية

رحلت علياء علي وبرفقتها أبنائها لوجي وعمر وفؤاد، في دقائق بسيطة بعد تحول منزلهم إلي رماد بعدما إندلعت فيه النيران إثر حريق نتج عن ماس كهربائي في الثلاجة، وأصيب زوجها بحروق متفرقة من الدرجتين الأولى والثانية، وكانت المأساة أثناء نقل الجثامين من شقة الطالبية إلى ثلاجة المستشفى، ونقل الزوج المصاب من الشقة إلى مستشفى أم المصريين في الجيزة لتلقى العلاج ومحاولة إنقاذه.

ماذا حدث في شقة الطالبية، وماهي التفاصيل الكاملة للحريق الذي أودى بحياة أم وابنائها الثلاثة وأصاب زوجها.. فقد كانت الأسرة المكونة من 5 أشخاص تعيش في شقة الطالبية، وهي الشقة المطلة على شارع البطل المتفرع من شارع ترسا في الطالبية، والتي تبلغ مساحتها 160 م «دوبليكس»، فقد احتضنت تلك الشقة أحلام وطموحات السيدة علياء علي وزوجها، بل وابنائها لوجي وعمر والصغير فؤاد، حتى كانت النهاية الجماعية لهم فقد تركوا الأب وحيدا ورحلوا سويا.

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حريق يلتهم أسرة في شقة بـ الطالبية

قصة شقة الطالبية، بدأت حين كانت الأسرة المكونة من 5 أفراد خارج الشقة في زيارة لمنزل أسرة الزوجة وعادت الأسرة في ساعات متأخرة من الليل، ودخلت الزوجة رفقة زوجها تستعد للنوم، وابنائهم في غرفتهم، إلا أنه سرعان ما نشب حريق بسبب ماس كهربائي في جهاز الثلاجة، نتج عنه اندلاع النيران سريعا في أنحاء الشقة فلم يستطيع أحد الخروج منها، وتعالت الصرخات إلا أن الجيران لم تتمكن من الدخول إليهم وإنقاذهم، وما كان منهم إلا الإتصال على النجدة وإبلاغهم.

حضرت سيارات الحماية المدنية في الجيزة، بصحبتها سيارات الإسعاف والشرطة إلى عقار شقة الطالبية، وتمكنت وحدات الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للشقق الأخرى، إلا أنه وبعد السيطرة على النيران كانت المفاجأة فقد تم العثور على جثمان صغيرة تدعى لوجي م بالغة من العمر 8 سنوات محتضنة شقيقها فؤاد م 4 سنوات، وإلى جوارهم شقيقهم الثالث عمر م 6 سنوات، كما تم العثور على جثمان والدتهم داخل الغرفة الأخرى والاب ينازع الموت.

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تفاصيل مصرع أسرة في حريق شقة الطالبية

سرعان ما تم نقل الزوج من شقة الطالبية إلى مستشفى أم المصريين في محاولات لإنقاذه، وجرى نقل الزوجة برفقة ابنائهم إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، حيث تبين من المعاينة والتحريات أن شقة الطالبية في عقار مكون من 7 طوابق والشقة بالطابق الخامس، واندلع الحريق بسبب ماس كهربائي في جهاز الثلاجة مما نتج عنه اشتعال النيران في الشقة والتهام محتوياتها، ومصرع سيدة وابنائها الثلاثة وإصابة زوجها بحروق متفرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد اندلاع النيران في شقة سكنية بمنطقة الطالبية، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص، وانتقلت 4 سيارات إطفاء مصحوبة بسيارات الأسعاف إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق واخماده.