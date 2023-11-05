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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الثلاجة كلمة السر.. تفاصيل التهام النيران لسيدة وصغارها الثلاثة في شقة الطالبية

صدى البلد

كشفت المعاينة والتحقيقات الأولية لحريق شقة الطالبية الذي راح ضحيته سيدة وصغارها الثلاثة، عن أن النيران اشتعلت فى شقة دوبليكس بالطابق الخامس والسادس على مساحة 160 مترا بسبب ماس كهربائى في ثلاجة، والتهمت النيران كافة محتويات المكان، وتسببت فى وفاة سيدة وأطفالها الثلاثة وإصابة زوجها باصابات خطرة. 

تبين من خلال الفحص والتحقيق، أن الزوجة عادت مساء أمس إلى الشقة بعد زيارة أهلها وفى قرابة الساعة الثانية صباحًا اشتعلت النيران بالشقة، ما تسبب فى وفاة الزوجة وأطفالها الثلاثة، وأسفر الحريق عن إصابة الزوج، وتمت السيطرة على النيران.

 

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سيدة وأطفالها.. صدى البلد ينشر أول صور لضحايا حريق شقة الطالبية

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الأب يصارع الموت.. حريق يودي بحياة سيدة وأبنائها الثلاثة في الطالبية

كانت سيدة وأطفالها الثلاثة قد لقوا مصرعهم وأصيب الزوج إثر حريق شقة سكنية بمنطقة الطالبية، وتبين من خلال الفحص نشوب حريق داخل شقة نتج عنه وفاة ربة منزل وأطفالها الثلاثة، وإصابة زوجها وتم نقله للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد باندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الطالبية بالجيزة، ومصرع سيدة وأبناءها الثلاثة وإصابة آخر، وعلى تم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وانتشال الجثامين وإنقاذ المصاب.

 

تم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة، فيما تم نقل الجثامين الأربعة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى لحين عرضهم على الطب الشرعي لاستخراج تصريح الدفن عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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