الأب يصارع الموت.. حريق يودي بحياة سيدة وأبنائها الثلاثة في الطالبية

حزن شديد أصاب أهالي منطقة الطالبية بعد التهام حريق لشقة ومحاصرة قاطنيها بداخلها، حتى أنهى حياة سيدة وأبنائها الثلاثة وأصاب زوجها الذي تم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد باندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الطالبية بالجيزة، ومصرع سيدة وأبنائها الثلاثة وإصابة آخر.

وعلى الفور انتقلت قوة من غرفة عمليات النجدة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وانتشال الجثامين وإنقاذ المصاب.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة، فيما تم نقل الجثامين الأربعة إلى ثلاجة حفظ الموتى المستشفى لحين عرضهم على الطب الشرعي لاستخراج تصريح الدفن عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.