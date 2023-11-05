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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقام قاس.. شاب يشوه وجه زميله بالزيت المغلي داخل مطعم في العجوزة

صدى البلد

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في تشوه وجه شاب ألقى عليه زميله الزيت المغلي داخل مطعم بمنطقة العجوزة بعد مشاجرة بينهما .

وكشفت التحقيقات الأولية عن نشوب مشاجرة بين عاملين في أحد المطاعم في منطقة العجوزة وقيام أحدهما بسكب زيت طعام مغلي على وجه الآخر وأفاد التقرير الطبي بوجود حروق من الدرجة الأولي بالوجه والكتف.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بأحد المطاعم بمنطقة العجوزة بالجيزة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاملين بأحد المطاعم وسكب أحدهما علي الآخر زيت طعام مغلي، مما أسفر عنه إصابته بحروق من الدرجة الأولى وبعض جسده.

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تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، اسفر تفريغ كاميرات المراقبة وأخذ شهادة الشهود عن كشف ملابسات الواقعة وأدلى الشهود تفاصيل الحادث قائلين ان المتهم بسكب الزيت على زميله بالعمل، لحدوث مشادة كلامية بينهما وقام المجني عليه بضرب زميله ما دفع المتهم لحمل الزيت المغلي والقائه على وجه الشاب الاخر الذي صرخ من الآلام التي لحقت به واسرع باقي المتواجدين في المطعم بنقله الى المستشفى. 

وتستمع جهات التحقيق لأقوال المتهم حوا دوافع ارتكابه الجريمة. 

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