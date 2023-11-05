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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة وأطفالها.. صدى البلد ينشر أول صور لضحايا حريق شقة الطالبية

الأم الضحية
الأم الضحية

حصل "صدى البلد" على صور ضحايا حريق شقة الطالبية الذي أودى بحياة سيدة وأبنائها الثلاثة وإصابة زوجها الذي تم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة. 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد باندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الطالبية بالجيزة، ومصرع سيدة وأبناءها الثلاثة وإصابة آخر، وعلى تم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وانتشال الجثامين وإنقاذ المصاب.

 

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الأب يصارع الموت.. حريق يودي بحياة سيدة وأبنائها الثلاثة في الطالبية

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تم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة، فيما تم نقل الجثامين الأربعة إلى ثلاجة حفظ الموتى المستشفى لحين عرضهم على الطب الشرعي لاستخراج تصريح الدفن عقب الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ملائكة ضحايا حريق شقة الطالبية حريق شقة الطالبية الطالبية سيدة وأبنائها الثلاثة

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