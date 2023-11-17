إخماد حريق التهم محل أحذية في إمبابة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق التهم محل أحذية بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، اليوم الجمعة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع البصراوي.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور القسم.
تبين بالفحص والمعاينة نشوب حريق داخل محل أحذية أسفل عقار مكون من 7 أدوار، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران للسيطرة على مصدرها دون وقوع إصابات.