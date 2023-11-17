عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مات من الجوع.. كيف تسببت سيدة العجوزة في انهاء حياة صغيرها؟

صدى البلد

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في تسبب سيدة في انهاء حياة صغيرها لإهمالها في اطعامه حتى مات جوعا. 

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسبب تصرفات الام واهمالها لصغيرها. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض علي ربة منزل متهمة بالتسبب في وفاة رضيعها بسبب الإهمال في العجوزة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بمصرع طفل رضيع، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة  طفل يدعي يونس.ا.م يبلغ من العمر عام ونصف.

بعمل التحريات تبين أن والدة الطفل أهملت في رعاية الطفل وتغذيته حتى أصيب بالجفاف ولقي مصرعه في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

مات من الجوع سيدة العجوزة انهاء حياة صغيرها النيابة العامة الجيزة مات جوعا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

بعد اعلان وفاتها في الأسر.. جيش الاحتلال يعثر على جثة المجندة مارسيانو |تفاصيل

نجاح جديد.. سرايا القدس تعلن عن خسائر لجيش الاحتلال

مفاجأة مدوية | شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

موضوعات متعلقة

إخماد حريق التهم محل أحذية في إمبابة

السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لديلر الحشيش في بولاق الدكرور

السجن 3 سنوات لسائق بتهمة حيازة مخدرات في البدرشين

تحويلات مرورية.. غلق جزئي بشارع السودان اتجاه كوبري فيصل لمدة يوم

لماذا أصدرت الداخلية تحذيرا عاجلا لقائدي السيارات؟ تعرف على السبب

خلصت عليه وولعت سيجارة.. اعترافات قاتل والده المسن في القاهرة

نشرة الحوادث| تحذير عاجل من الداخلية لأصحاب السيارات ولغز تهديد فتاة الزاوية الحمراء

حرقوا بيت غريمهم.. السجن 3 سنوات لمتهمين باستعراض القوة بالبدرشين

ترشيحاتنا

برفقة السفير الألماني.. آلاف الإسرائيلين في مسيرات حاشدة بالقدس لإطلاق سراح الرهائن| شاهد

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين

ضغوط مصر تنجح في زيادة حجم المساعدات لـ غزة.. فيديو

بيان عاجل من برنامج الأغذية العالمي بشأن تضييق الاحتلال الإمدادات بقطاع غزة

غيروا الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأحد والاثنين

مات من الجوع.. كيف تسببت سيدة العجوزة في انهاء حياة صغيرها؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

في اليوم العالمي للولادات المبكرة.. معلومات غير متوقعة لا تعرفها من قبل

بدون لحوم.. طريقة عمل طاجن بطاطس بوريه

بفستان ملفت.. ندى الكامل تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ