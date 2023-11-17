مات من الجوع.. كيف تسببت سيدة العجوزة في انهاء حياة صغيرها؟

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في تسبب سيدة في انهاء حياة صغيرها لإهمالها في اطعامه حتى مات جوعا.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسبب تصرفات الام واهمالها لصغيرها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض علي ربة منزل متهمة بالتسبب في وفاة رضيعها بسبب الإهمال في العجوزة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بمصرع طفل رضيع، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يدعي يونس.ا.م يبلغ من العمر عام ونصف.

بعمل التحريات تبين أن والدة الطفل أهملت في رعاية الطفل وتغذيته حتى أصيب بالجفاف ولقي مصرعه في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.