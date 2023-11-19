ساقطات وخمور .. قرار عاجل بشأن المتهمين في قضية حفل المنصورية

قرّرت محكمة جنح كرداسة المنعقدة في شمال الجيزة، حجز محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية" للحكم في جلسة 3 ديسمبر المقبل.

3 ديسمبر.. الحكم على 12 متهمًا في قضية حفل المنصورية

ووجّهت النيابة المختصة للمتهمين بالقضية اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري الحفل محل الواقعة، ومن بينهم إناث، حال حملهم أدوات اعتداء، وكذا إحرازهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني.

حفل المنصورية.. تم تنظيمه يوم 26 أكتوبر 2023، بدون تصاريح أو إخطار للجهات الأمنية، وشارك به راقصات بدون ترخيص، حيث نظمته إحدى الشركات الخاصة في فيلا على طريق المنصورية في الجيزة، لطلاب وطالبات إحدى المدارس الدولية، وتضمن ظهور راقصة داخل الحفل وعروض رقص أجنبي، وتناول بعض أنواع المخدرات والخمور، ثم الشجار الذي حدث بين رواد الحفل وأخيرًا تدخل أهالي المنطقة لفض الشجار وتوسعه إلى اعتداء أهالي المنطقة على سيارات المتواجدين في الحفل.

اقرأ أيضاً:

لحظة إنقاذ فتاة التجمع من يد الترزي.. كوافيرة: دخلت لقيت وشه أحمر

اقرأ أيضاً:

5 سنين لحد ما زهقت.. حنين تشكو زوجها: متجوزني عشان «السرير» بس

اقرأ أيضاً:

طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم

اقرأ أيضاً:

حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

وزارة الداخلية، قالت إنها تلقت بلاغًا بتاريخ 26 أكتوبر، من أهالي منطقة عزبة العرب في الجيزة، جاء فيه بنشوب مشاجرة داخل فيلا بطريق المنصورية في ابو رواش، وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين في حفل المنصورية، والذين أفادوا بنشوب مشادة كلامية مع بعض الأهالي وانصرافهم ورفض الجميع التقدم بثمة بلاغات، وبالتزامن مع ذلك تم رصد مقاطع فيديو بالادعاء بوجود حالات خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه في حفل المنصورية، وكشفت التحريات عدم صحة ذلك، كما أنه لم تسجل المستشفيات أي مصابين أو وفيات من الحفل، ولم يستدل على إطلاق النيران أو أعمال الخطف.

وتلقت النيابة العامة عن حفل المنصورية محضر الشرطة المؤرخ 27 أكتوبر، وبه مقاطع فيديو تتضمن تنظيم حفل صاخب في فيلا في المنصورية، تخلله شجار بين مرتاديه تراشقوا خلاله بالزجاجات والعصي وتدخل الأهالي لفض إلا أن الشجار اتسعت دائرته حتى اعتدى أهالي المنطقة عليهم بالأسلحة البيضاء محدثين تلفيات في عدد من السيارات، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.

اقرأ ايضا.. ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور

اقرأ ايضا.. راقصات وخمور وأخبار كاذبة.. صدى البلد يكشف الحقيقة الكاملة لـ حفل المنصورية

اقرأ ايضا.. شوفت فيديوهاته مع صاحبتي.. تهاني تطلب الطلاق للضرر من زوجها

اقرأ ايضا.. واخدك مستعملة.. ياسمين تشكو زوجها الثاني: هلاقيها منه ولا من تهديد أخويا

وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية لواقعة حفل المنصورية المنشورة على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الإجتماعي تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه لبعض مرتادي الحفل، بل إن ثمة من قتل وذلك على خلاف الحقيقة في واقعة حفل المنصورية، وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقتله وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها حذفوها هذا وقد انتهت النيابة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية لإذاعتهم عمداً أخباراً وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وكشفت التحريات الأمنية أن حفل المنصورية تم تنظيمه بحضور أكثر من 2000 طالب وطالبة، وتراوح سعر التذكرة فيه من 600 جنيه حتى وصل إلى 2500 جنيه للفرد ليلة الحفل، وتم تنظيم الحفل داخل فيلا كائنة على طريق المنصورية دون إخطار الجهات الأمنية أو الحصول على تصاريح أمنية منهم، كما تم تقديم فقرات من الرقص الشرقي والغربي بدون ترخيص، وتناول المواد الكحولية وتعاطي المواد المخدرة داخل الحفل، وزعمت سيدة أجنبية أن الحفل تم تنظيمه بشكل عشوائي مما نتج عنه تعرض بعض الفتيات للإعتداء والاختطاف، وتم ضبطها وتوجيه اتهامات الأخبار الكاذبة لها، وأنكرت وقالت إنها تعاطفت فقط مع ما شاهدته على منصات التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

كشف عورات القاصرات وتحسس أجسادهن.. نص اتهامات الصيدلي عنتيل مدينة نصر

اقرأ أيضًا:

جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي

اقرأ أيضاً:

ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟

اقرأ أيضاً:

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية لواقعة حفل المنصورية المنشورة على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه لبعض مرتادي الحفل، بل إن ثمة من قتل وذلك على خلاف الحقيقة في واقعة حفل المنصورية، وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا انهم نشروا تلك المقاطع ظنا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقتله وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها حذفوها هذا وقد انتهت النيابة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية لإذاعتهم عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وكشفت التحريات الأمنية أن حفل المنصورية تم تنظيمه بحضور أكثر من 2000 طالب وطالبة، وترواح سعر التذكرة فيه من 600 جنيه حتى وصل إلى 2500 جنيه للفرد ليلة الحفل، وتم تنظيم الحفل داخل فيلا كائنة على طريق المنصورية دون إخطار الجهات الأمنية أو الحصول على تصاريح أمنية منهم، كما تم تقديم فقرات من الرقص الشرقي والغربي بدون ترخيص، وتناول المواد الكحولية وتعاطي المواد المخدرة داخل الحفل، وزعمت سيدة أجنبية أن الحفل تم تنظيمه بشكل عشوائي مما نتج عنه تعرض بعض الفتيات للإعتداء والاختطاف، وتم ضبطها وتوجيه اتهامات الأخبار الكاذبة لها، وأنكرت وقالت أنها تعاطفت فقط مع ما شاهدته على منصات التواصل الإجتماعي.