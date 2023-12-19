الخيانة طريق إلى الخلع.. قصة 3 سيدات مع عشيقات أزواجهن

شهد عام 2023 العديد من قضايا الخلع الغريبة، إلا أن أغلب السيدات كانت شكواهن من خيانة أزواجهن لهم بعد سنوات من الزواج، فمنهم من اكتشفت خيانته لها من خلال رسائل على هاتفه والأخرى شاهدته في المصعد الخاص بالعقار مع سيدة أخرى.

يرصد صدى البلد بعض القصص الغريبة لقضايا الخلع في محكمة الأسرة خلال 2023.

قصة حنان: خطيبته الأولى بتبعت له صور خادشة

قصة حنان مع زوجها بدأت قبل سنوات قليلة، فبعد 11 شهر جواز كانت بالخارج هي وزوجها بمنزل والدته، وحال عودتهم في الطريق كان يشتري السجائر من أحد الأكشاك وهاتفه كان بحوزتها، وجاله رسالة من رقم غريب مكتوب فيها - نورت المنطقة أنا شوفتك بس أنت مشوفتنيش - وظلت حنان صامتة حتى عادت لمنزلها، مشيرة إلى «ولما دخلنا بيتنا سألته إيه ده، قالي أنا معرفش وحاول يكلم الرقم لكن الرقم كان مقفول، وعمل بحث عنه كان بدون إسم، وده عمل بيني وبينه مشكلة قعدت يومين وبعدها اتصالحنا»، وبعد كام شهر واحنا عند والدته قاعدين هو نزل ورجع بعد حوالي 3 ساعاتقعد بره البيت 3 ساعات ولما رجع كان باين عليه أنه مش طبيعي وسألته كنت فين، قالي الجو كان حر وكنت قاعد مع محمود صاحبي في المحل وبعدين قالي شيل معايا حاجات نطلعها البيت، وعشان الصدفة وحظي واحنا نازلين راجعين البيت محمود قابله وخده بالحضن وهو خده على جنب كده وقاله هبقى أكلمك والتاني كان بيقوله فينك مختفي، استأذنه ومشينا، ولما روحنا سألته قالي لا ده محمود تاني اللي كنت عنده».

وقالت حنان في قصتها عن الخلع: «أنا كنت عارفة أن بيت خطيبته الأولى على أول الشارع يعني عشان ندخل عند أهله كنا بنعدي على بيت أهلها الأول، وكنا في مرة عند والدته وقاعدين وهنبات معاها، وهو نزل وأنا جريت على الشباك أبص عليه أشوف راح فين، ولقيته دخل بيتهم فعلا، ساعتها مبقتش عارفة أنزل أروح له ولا أقول لوالدته، وقعدت مستنياه وأول ما جه قولت له كنت فين، قالي هكون فين كنت مع صحابي يعني، قولت له دخلت ليه بيتهم، قالي بيت مين، قولتله أنت عارف وأنا شوفتك، كذب عليا وقالي حدوتة كدة لو عيل صغير مش هيصدقها وقامت بينا خناقة وفضلت شهر بروح عند أهلي شوية وأرجع البيت من غير ما نتكلم طبيعي، وبعدها صالحني وقالي هي كانت واقفة على السلم وأنا سلمت عليها لأنها جارتنا عادي ومشيت، ومش هتكرر تاني وضحك عليا بكلمتين، ومن 4 شهور كدة كنا قاعدين أنا وهو مع بعض في أوضتنا وهو ماسك التليفون في إيده وبنتفرج سوا على فيديوهات على اليوتيوب، وفجأة جت له رسالة سحبها بسرعة وقام جري مخضوض أنا رايح الحمام، قولت له تعالى هنا وريني الموبايل، ومسكت فيه وشدينا جامد، وبعدها رمى الموبايل على السرير وقالي أهو، وأنا مسكته وفتحت الرسالة ولقيت الهانم خطيبته باعتة له صورتها بـ ملابس نسائية خاصة وكاتبة له أشتريته جديد عشانك»، وعملت مصيبة وطلبت الطلاق لكن هو رفض وبعدها رفعت قضية خلع.

نجلاء: شوفته خارج من الأسنسير بيعدل هدومه

أما نجلاء وقصتها مع الخلع فقد سردت قصتها مع زوجها قائلة بأنه تزوجت قبل 12 عاما من زوجها الذي يكبرها بـ 3 أعوام، حيث تقدم للزواج منها حين قابلها في محل عملها بإحدى الشركات في منطقة المعادي، وطلب منها رقم هاتف أسرتها للزواج منها، وبالفعل حضر إلى منزل أسرتها وطلبها للزواج ووافقت الأسرة على طلبه بذلك، وأن عمرها في هذا الوقت كان 25 عاما، حيث تمت خطبتها على زوجها واستمرت قرابة عاما ونصف، وبعد ذلك تزوجت منه، ولم يكن هناك مشاكل في بداية الزواج، سوى المشاكل الطبيعية للأزواج، وبمرور الوقت كانت تعثر على محادثات عادية له مع سيدات وكان يخبرها بأنهم زملائه في العمل.

وأكملت نجلاء، أنها علمت بخيانة زوجها بعد 4 سنوات من الزواج، وحدثت بينهما مشاكل حيث كانت حينها حامل في طفلهم الأول، وطلب منها الصفح حيث قال لها حينها – كل الناس بتغلط وسامحيني – حيث علمت بأنها أقام علاقة مع سيدة في منزل الزوجية اثناء تواجدها في منزل اسرتها، ومرت السنوات على زواجي ورزقت بـ طفلين، ولم أنسى هذه الليلة التي علمت فيها بخيانته لي، إلا أنني استمريت في مراقبته يوما بعد يوم ولم أعثر على شيء، وقلت لنفسي حينها بأنها كانت غلطة وقد غفرتها له وأنه لن يكررها من جديد، وبالفعل لم أعد أعثر على محادثات كثيرة، حتى مر 10 سنوات على الزواج حين حضرت اسرة من سيدة وابنتيها للسكن في ذات العقار، وكانت سمعة إحدى الفتيات في المنطقة سيئة.

وأختتمت نجلاء قائلة «من أول ما شوفت البنت دي وأنا شاكة فيها وفي حركاتها، وكمان النظرات الغريبة بتاعتها، وفي يوم كنت نازلة من البيت أشتري حاجات من السوبر ماركت وطلبت الأسانسير ولما فتح قدامي لقيت جوزي واقف بيعدل هدومه والبنت بتعدل هدومها جنبه وهي خرجت جري وطلعت كملت على السلم ودخلنا الشقة ولما سألته قالي أنتي شكاكة وعايزة تخربي البيت وأنكر، بس طلبت الطلاق ورفض وروحت رفعت قضية خلع».

سماح: جارتي على طول من غير ملابس

قصة الزوجة سماح التي رفعت قضية الخلع في محكمة أسرة مدينة نصر، تطلب الخلع بدأت بعد إكتشاف خيانته لها مع جارتها في العقار المقابل لهما، الزوجة تعمل في إحدى الشركات وتعرفت على شاب يكبرها بسنوات وبعد علاقة حب إستمرت فترة تزوجا، حيث بدأت الحياة الزوجية في شقة بمنطقة مدينة نصر، وأنجبا طفلا مريضا ولم تتمكن الزوجة من ترك عملها والجلوس في المنزل فظلت تعمل لجلب أموال لتوفير نفقات علاج إبنها، وخاصة أن راتب الزوج لم يكن يكفي لذلك مع مصروفات البيت.

ظلت الحياة طبيعية على مدار 4 سنوات، وكانت الزوجة تخرج فيهم من الصباح الباكر إلى عملها وتعود بنهاية اليوم وذلك لتوفير الأموال، حتى شعرت بتغيرات في تصرفات زوجها، ودبت الشكوك في وجدان الزوجة، وبالتحديد بعد سكن سيدة في العقار المقابل لهم، وقالت سماح «واحدة ست سكنت في العمارة اللي قدمنا وأنا حياتي أتقلبت».. فقد كانت تلك السيدة دائما عارية وتتحدث بطريقة غريبة وحركاتها وتصرفاتها في البلكونة كانت مثيرة وخليعة طوال الوقت، وحاولت الزوجة معرفة خيانة زوجها إلا أنها كانت تفشل.

كانت المفاجأة حين شاهدت الزوجة ملابس زوجها في بلكونة جارتها، وبالتحديد قطعة ملابس «تي شيرت» كانت قد أحضرته هدية له، وحينها تأكدت الزوجة أن زوجها يخونها مع جارتها، وحين سألته سرد لها رواية كاذبة حيث أكد أنه أثناء سيره سقطت عليه مياه من شرفتها وقامت هي بطلب ملابسه لتنظيفها، ولم تقتنع الزوجة برواية زوجها وذهبت إلى جارتها التي فجرت مفاجأة بأنها على علاقة غير شرعية مع زوجها وقالت لها «شوفي إنتي مقصرة في أيه مع جوزك»، وسألت الزوجة الجيران اللذين أكدوا تواجد زوجها أكثر من مرة في هذا العقار، فقامت برفع قضية خلع وقررت محكمة أسرة مدينة نصر حجزها للحكم في جلسة 12 إبريل.