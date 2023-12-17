هدد بنات غيرها.. الداخلية تكشف مفاجأة عن واقعة شقيقة نيرة أشرف

تهديد شقيقة نيرة أشرف كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل مثيرة عنه؛ بعدما ألقت القبض على المتهم بإرسال رسائل تهديدات لـ شروق أشرف، شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة الراحلة، بإنهاء حياتها؛ حال رفضها الزواج منه.

القصة الكاملة لـ تهديد شقيقة نيرة أشرف

شرحت تحريات أجهزة وزارة الداخلية في واقعة شقيقة نيرة أشرف، أن المتهم ليس له علاقة بها، كما أن شقيقة نيرة أشرف لا تعرفه ولم تقابله من قبل، وأنه تواصل معها عبر صفحتها على فيس بوك، وأرسل لها رسائل تهديدات، طلب فيها الزواج منها، وفي حالة رفضها؛ سينهي حياتها مثل شقيقتها.

وقالت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، إن المتهم عامل في مطعم، وتابع صفحة شروق أشرف - مقدمة محتوى على منصات التواصل الاجتماعي - ثم أرسل رسائل تهديدات لوالدها على التيك توك، وعاد ليرسل رسائل تهديد لـ شروق عبر صفحتها، وتبين أنه اعتاد إرسال رسائل التهديد إلى الفتيات، حيث قرر بإرساله لنفس تلك الرسائل إلى أكثر من فتاة.

وتبين من التحريات الأمنية في واقعة شقيقة نيرة أشرف، أن المتهم أرسل رسالة إلى والد نيرة أشرف، عبر تطبيق التيك توك، وأخبره فيها، بأنه يريد الزواج من ابنته شروق، وإلا سيكون مصيرها نفس مصير شقيقتها نيرة، ثم عاد وأرسل رسالة إلى شروق، عبر صفحتها على فيس بوك، أخبرها فيها بأنه يحبها ويريد الزواج منها، وأنه لن يترك أحدا يتزوج منها، وإذا رفضت الزواج منه؛ سيقوم بإنهاء حياتها مثل شقيقتها نيرة، فحررت شروق ووالدها محضرا في قسم الشرطة، وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبطه.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الهرم، مفاده تلقيه بلاغا من سيدة ووالدها، وتبين أن السيدة تدعى شروق أشرف، شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، التي قتلت على يد زميلها محمد عادل، أمام بوابة الجامعة.

وقالت شروق في المحضر، إن أحد الشباب أرسل لوالدها رسائل نصية، يطلب فيها الزواج منها، وحينما قاموا بتجاهل الرسائل؛ عاد الشاب بإرسال رسائل تهديد بالقتل، قائلا: "أنا هتقدم لبنتك شروق، ولو اتجوزت حد تاني؛ وديني لأدبحها".