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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القصة الكاملة لـ جريمة دار السلام.. أمها شافتها بتتفرج على العيب قتلتها

جثة فتاة - أرشيفية
جثة فتاة - أرشيفية

جريمة دار السلام والتي هزت الرأي العام في القاهرة، بعدما تخلصت سيدة من ابنتها البالغة من العمر 15 عاما، حيث سددت لها طعنة نافذة في الظهر بعدما كشفتها اثناء مشاهدة أفلام خارجة على هاتفها داخل غرفتها.

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القصة الكاملة لـ جريمة دار السلام

تفاصيل مثيرة شهدتها أحداث جريمة دار السلام، حيث كشف السر شقيق الفتاة المجني عليها البالغ من العمر 10 سنوات، بعدما أخبر والدتها بأنه شاهد شقيقته أثناء قيامها بمشاهدة أفلام خارجة على هاتفها في وضع مخل داخل غرفتها، وقامت الأم بالدخول في صمت إلى غرفة ابنتها وشاهدتها وهي تشاهد الأفلام الخادشة للحياء على هاتفها فقامت بطعنها بـ آلة حادة أودت بحياتها.

الأجهزة الأمنية في القاهرة كشفت تفاصيل مثيرة في واقعة جريمة دار السلام، حيث تبين قيام الأم بإنهاء حياة ابنتها البالغة من العمر 15 عاما، بعدما شاهدتها أثناء مشاهدة أفلام خادشة للحياء على هاتفها داخل غرفتها، ومشاهدتها لها في وضع مخل اثناء ذلك، حيث قامت بتسديد طعنة لها في الظهر أودت بحياتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بمقتل فتاة على يد والدتها في دار السلام وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالانتقال تم العثور على جثمان فتاة بالغة من العمر 15 عاما ترتدي كامل ملابسها وبها طعنة نافذة في الظهر، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن الفتاة كانت تشاهد أفلام خادشة للحياء داخل غرفتها واكتشف شقيقها ذلك بعدما شاهدها في وضع مخل وسمع أصوات الفيديوهات، فقام بإخبار والدتها التي قامت بالدخول إلى الغرفة وشاهدت ابنتها في وضع مخل تشاهد مقاطع الفيديو وفي هذه الاثناء احضر شقيق الفتاة آلة حادة وامسكت الأم أياها منه وخلال التشاجر قامت بطعن الفتاة في ظهرها بها فسقطت جثة هامدة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على والدة الفتاة على خلفية اتهامها في جريمة دار السلام وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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