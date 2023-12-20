عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خافت من نظرة المجتمع للمطلقة .. مروة دفعت حياتها ثمنا لزوج متسلط

صدى البلد

"كنت شاكك في سلوكها وشوفت محادثات ليها مع راجل تاني" كلمات حاول المتهم بانهاء حياة زوجته بمنطقة الطالبية تبرير جريمته بينما نفى والديها كافة اعترافاته مؤكدين انها ما هي الا ادعاءات وافتراءات يحاول بها المتهم الافلات من حبل المشنقة عندما يظهر ان ما ارتكبه مجرد"جريمة شرف" والحقيقة انه هو المجرد من الشرف - بحسب اقوالهما-. 
 

واعترف المتهم بقتل زوجته، أنه كان يشك في سلوكها الفترة الأخيرة، فقرر التخلص منها، واستل سلاحه الأبيض وسدد لها طعنات في جسدها، أسفر عن مقتلها في الحال. 
 

مطلقة مرتين 

وفي أقواله أمام النيابة العامة قال والد المجني عليها:" المتهم كجاب وبنتي شريفة في كل مشكلة بينها وبين جوزها كنت بطلب منها تحصل على الطلاق منه إلا أنها كانت ترفض وتقول له إن المجتمع لن يرحمها خصوصًا وأنها تزوجت قبل زواجها بالمتهم.

وقالت والدة المجني عليها: "بنتي كانت خايفة الناس تتكلم عليها وتقول إنها اتجوزت واتطلقت مرتين يبقي العيب فيها".

وأضافت والدة المجني عليها: "بنتي كانت غضبانة عندي في بيتي لما المتهم جالها وقتلها في غرفة نومي".

وتابعت والدة المجني عليها، ان ابنتها لها ابنة صغيرة جاءت لها وأمسكت بعروستها ولفت حول رقبتها حبل وقالت لها بأنها شنقت العروسة مثلما تتمني زوج والدتها".

مروة الضحية 

9 طعنات كانت من نصيب "مروة" التي عاقبها زوجها على عدة انفاقها عليه حيث كان دائم التعدي عليها واجبارها على العمل من أجل تلبية طلبات المنزل وطلباته الشخصية. 

التحقيقات التي أجرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية كشفت تفاصيل الجريمة كاملة حيث تبين ان المجني عليها تزوجت من المتهم "محمود. أ" منذ ٤ سنوات بعد طلاقها من زوجها الأول وخلال فترة زواجهما كانت تدب بينهما الخلافات لقيامه بإجبارها على العمل والانفاق عليه، وكانت مشكلة دارت بينهما عندما علم بأنها قامت بعمل جمعية بينها وبين الجيران فتشاجر معها لرغبته في الحصول أقساط الجمعية منها.

 

txt

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

txt

مروة ضحية الجمعية.. محمود خطف روح زوجته بـ 9 طعنات وسط أسرتها

واضافت التحقيقات أن المتهم ذهب لشراء سلاح ابيض وعاد بعدها كانت زوجته نائمة، دخل عليها كتم أنفاسها بالبطانية وقام بطعنها ٩ طعنات متفرقة ففارقت الحياة في الحال.

جثة زوجة 

تلقى شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة ربة منزل بدائرة القسم، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة ربة منزل بها اثار طعنات متفرقة، وتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث االجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها لشكه في سلوكها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار اذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

جريمة شرف الطالبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

موضوعات متعلقة

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

داخل فيلا بهرم سيتي.. أمن الجيزة يقبض على راقصة بسبب الأعمال المنافية

مروة ضحية الجمعية.. محمود خطف روح زوجته بـ 9 طعنات وسط أسرتها

دخلت عليها وهي بتتفرج خلصت عليها.. تفاصيل مثيرة في جريمة دار السلام

الخيانة طريق إلى الخلع.. قصة 3 سيدات مع عشيقات أزواجهن

قرار قضائي بشأن المتهمين بنشر شائعات في "حفل المنصورية"

هدد بنات غيرها.. الداخلية تكشف مفاجأة عن واقعة شقيقة نيرة أشرف

القصة الكاملة لـ جريمة دار السلام.. أمها شافتها بتتفرج على العيب قتلتها

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعلن إطلاق النار على مسلحين في لبنان

"أرفف فاضية".. التموين: العثور على آلاف الأطنان من السكر بإحدى السلاسل المشهورة|فيديو

ماكرون يعترف: أمريكا وأوروبا لديهما شكوك حول مستقبل أوكرانيا

خافت من نظرة المجتمع للمطلقة .. مروة دفعت حياتها ثمنا لزوج متسلط

وول ستريت جورنال : حماس رفضت عرضا إسرائيليا بالإفراج عن 40 رهينة

الصحة العالمية تكشف حقيقة عودة «الحظر» بسبب متحور كورونا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

وصفة اقتصادية.. طريقة تحضير كفتة الفراخ

أول صور من خطوبة البلوجر محمد فرج والمذيعة لينة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

فيديو

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ