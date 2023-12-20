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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

صدى البلد

أسابيع من البحث والتتبع من مباحث آداب الجيزة لإمبراطورة الدعارة وكباريهات شارع الهرم  المدعوة "نهى الدكر" الصادر لها قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة انتهت بإلقاء القبض عليها داخل فيلا بمتطقة هرم سيتي. 

ملكة الحرام في الجيزة 

نهى الدكر، صاحبة ملهى ليلي شهير بمنطقة الهرم، انتشر اسمها في الآونة الأخيرة بعد ورود معلومات لرجال الأمن ومباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة حول قيامها بالاتجار في الفتيات القاصرات واستغلالهن في أعمال الدعارة، وبيعهن لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، إضافة إلى تسببها في مقتل شاب داخل الكباريه بعد نشوب خلاف بينه وآخر على فتاة ساقطة. 

منذ ٣ أسابيع داهمت مباحث الآداب بقيادة العقيد محمد غراب، وكيل ادارة مباحث الآداب بالجيزة، كباريه أندريه الذي تمتلكه نهى الدكر، وتديره بدون ترخيص، وتبين هروبها منه منذ فترة، وتم إغلاقه، لكنها عادت وفتحته مرة أخرى بالمخالفة للقانون، وتمت ملاحقتها حتى سقطت في قبضة رجال مباحث الآداب، قبل أن تتم إحالتها للنيابة العامة التي تباشر التحقيق معها. 

 

نهى مع راقصة في وضع مخل 

وكشفت التحريات الأولية أن نهى الدكر ألقي القبض عليها في أحضان الراقصة جومانة، لاتهامهما بممارسة الفسق والفجور داخل فيلا بمحافظة الجيزة.

وأوضحت التحريات الأولية أنه خلال تفتيش المتهمتين عثر بحوزتهما على مبالغ مالية 300 ألف جنيه، وسيارة جب شروكي و4 هواتف، وبفحصها وُجد عدد من الفيديوهات والصور الخليعة، وتم تحريز المضبوطات وعرضها على جهات التحقيق.

 

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سقطت في كباريه السلطانة.. الراقصة فرسة في قبضة مباحث آداب الجيزة

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تحرض على الفسق.. سقوط راقصة ومطاردة مالكة كباريه شهير في الهرم

وكانت رجال مباحث الآداب الجيزة، ألقوا القبض على راقصة شهيرة في الأوساط الليلية والحفلات، تدعى جومانة أثناء ممارسة الفجور مع صاحبة كباريه.  

وبدأت جهات الأمنية، التحقيق مع المتهمتين بممارسة الفسق والفجور، والأعمال المنافية للآداب بعد ضبطهما متلبستين، داخل الفيلا التي تستخدمها صاحبتها، كملهى لإقامة حفلات ليلية.

 

قاصرات في بئر الحرام

 

وتبين من التحقيقات، أن المتهمة تدعي « نهى. ر. م » وقررت جلب قاصرات من الأقاليم والأرياف للعمل في ملاهي ليلية وتحريضهن على ممارسة الرذيلة والفسق والفجور، وإدارة ملهى ليلي بمنطقة الأهرامات، بدون ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور وتسهيل أعمال الدعارة وتعاطي المخدرات.

كما أفادت التحريات أن سالفة الذكر لها سجل جنائي ومتهمة بارتكاب سوابق للأعمال المنافية للآداب العامة، وعرض ساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة الحرام، كما تم القبض عليها في عدة قضايا سابقة وحبسها، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ملكة الحرام في الجيزة صاحبة كباريه شهير وضع مخل

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