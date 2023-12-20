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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

داخل فيلا بهرم سيتي.. أمن الجيزة يقبض على راقصة بسبب الأعمال المنافية

راقصة - أرشيفية
راقصة - أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، القبض على راقصة تمارس الأعمال المنافية للآداب داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي.

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القبض على راقصة في الجيزة

وردت معلومات أكدتها التحريات بقيام راقصة بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة الحرام مقابل المال بمنطقة هرم سيتي، وعلى الفور وجه العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب في الجيزة بسرعة ضبط الراقصة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، دامت أجهزة أمن الجيزة الفيلا بمنطقة هرم سيتي وتمكنت من ضبط الراقصة حال قيامها بممارسة الفسق والفجور في الفيلا، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت مباحث الآداب في الجيزة شنت حملة مكبرة على "كباريه" السلطانة في منطقة العجوزة ونجحت في القاء القبض على راقصة تدعى "فرسة" لمزاولتها المهنة بدون ترخيص، وكشفت تحريات العقيد محمد غراب وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة عن أن الراقصة اعتادت التواجد داخل الملهى الليلي لأداء الرقصات الشرقية، دون الحصول على تصريح لمزاولة مهنة الرقص.

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البداية كانت بورود معلومات إلى مباحث الآداب بأن الراقصة تمارس الرقص داخل كباريه دون تصريح، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها، وتحرر المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وفي حملة سابقة ومع حلول منتصف الليل وبدء عمل عدد من كباريهات وبارات وديسكوهات الهرم خرجت مأمورية من الإدارة العامة لمباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة تستهدف هذه الأماكن للتفتيش على المخالفات والأعمال المنافية للآداب ومراجعى التراخيص اللازمة لمزاولة المهن المختلفة بداخلها.

استهدفت الحملة التي ترأسها العقيد محمد غراب وكيل مباحث الآداب بالجيزة 2 night club وبار و2 ديسكو جميعهم مشهورين في دائرة قسم شرطة الهرم بعد ورود معلومات حول ممارسة أعمال منافية للآداب في تلك المنشآت حيث تتولى سيدة الاتفاق مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.

بعد عرض المعلومات على اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة شن حملة سرشة على تلك المنشآت للحفاظ على تقاليد المجتمع ومنع الأعمال المنافية للآداب وبدأت الحملة برئاسة العميد محمد حسن مدير مباحث آداب الجيزة والعقيد محمد عراب وكيل الإدارة منذ الساعة الثانية عشر منتصف الليل حتى الساعة السابعة صباح اليوم التالي قاموا خلالها بمداهمة عدد من البارات وصالات الديسكو والكباريهات

الجيزة ممارسة الأعمال المنافية مديرية امن الجيزة قسم شرطة الهرم راقصة

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