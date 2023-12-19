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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مروة ضحية الجمعية.. محمود خطف روح زوجته بـ 9 طعنات وسط أسرتها

صدى البلد

9 طعنات كانت من نصيب "مروة" التي عاقبها زوجها على عدم انفاقها عليه حيث كان دائم التعدي عليها واجبارها على العمل من أجل تلبية طلبات المنزل وطلباته الشخصية.

حياة عذاب 

التحقيقات التي أجرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية كشفت تفاصيل الجريمة كاملة حيث تبين ان المجني عليها تزوجت من المتهم "محمود. أ" منذ ٤ سنوات بعد طلاقها من زوجها الأول وخلال فترة زواجهما كانت تدب بينهما الخلافات لقيامه بإجبارها على العمل والانفاق عليه، وكانت مشكلة دارت بينهما عندما علم بأنها قامت بعمل جمعية بينها وبين الجيران فتشاجر معها لرغبته في الحصول أقساط الجمعية منها.

واضافت التحقيقات أن المتهم ذهب لشراء سلاح ابيض وعاد بعدها كانت زوجته نائمة، دخل عليها كتم أنفاسها بالبطانية وقام بطعنها بـ ٩ طعنات متفرقة ففارقت الحياة في الحال.

 

مش عايزة اطلق تاني 

وفي أقواله أمام النيابة العامة قال والد المجني عليها:" كل مشكلة مع بنتي كنت بطلب منها تحصل على الطلاق منه إلا أنها كانت ترفض وتقول له بأن المجتمع لن يرحمها خصوصًا وأنها تزوجت قبل زواجها بالمتهم.

 

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وقالت والدة المجني عليها: "بنتي كانت خايفة الناس تتكلم عليها وتقول إنها اتجوزت واتطلقت مرتين يبقي العيب فيها".

خلص عليها في بيتي 

وأضافت والدة المجني عليها: "بنتي كانت غضبانة عندي في بيتي لما المتهم جالها وقتلها في غرفة نومي".

وتابعت والدة المجني عليها، ان ابنتها لها ابنة صغيرة جاءت لها وأمسكت بعروستها ولفت حول رقبتها حبل وقالت لها بأنها شنقت العروسة مثلما تتمني زوج والدتها".

واعترف المتهم بقتل زوجته، أنه كان يشك في سلوكها الفترة الأخيرة، فقرر التخلص منها، واستل سلاحه الأبيض وسدد لها طعنات في جسدها، أسفر عن مقتلها في الحال.
 

بلاغ 


تلقى شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة ربة منزل بدائرة القسم، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة ربة منزل بها اثار طعنات متفرقة، وتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث االجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها لشكه في سلوكها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار اذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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