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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

وديني لأدبــ.حها.. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها

صدى البلد

حصل "صدى البلد" على صور رسائل التهديد التي أرسلها شاب إلى شروق أشرف شقيقة نيرة اشرف طالبة جامعة المنصورة التي نحر زميلها محمد عادل عنقها أمام باب الجامعة. 

 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، القبض على المتهم بتهديد شروق أشرف شقيقة الراحلة «نيرة أشرف»، في خلال 24 ساعة من البلاغ الذي حررته.

 

وتبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم قام بإرسال رسالة إلى والد نيرة أشرف، عبر تطبيق التيك توك وأخبره فيها بأنه يريد الزواج من ابنته شروق وإلا سيكون مصيرها من مصير شقيقتها نيرة، ثم عاد وارسل رسالة إلى شروق عبر صفحتها على الفيسبوك.

 

وتبين من التحريات أن المتهم قام بإرسال رسالة إلى شروق أخبرها فيها بأنه يحبها ويريد الزواج منها وأنه لن يترك أحد يتزوج منها وإذا رفضت الزواج منه سيقوم بإنهاء حياتها مثل شقيقتها نيرة، وقامت شروق ووالدها بإجراء محضر في قسم الشرطة، وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبطه.

 

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وديني لأدبحـ.ها.. تهديد شقيقة نيرة أشرف بنفس مصير أختها.. تفاصيل

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مفاجأة مدوية.. رسائل تهديد بإنهاء حياة شقيقة نيرة أشرف.. القصة الكاملة

وقالت شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف، أن الشاب أرسل لها بأنه طالب في كلية الهندسة ويقطن في المعادي، واثبتت التحريات أنه طالب بأحد المعاهد ويعمل في مطعم، وأنه لا يقطن في المعادي، كما تبين أن الشاب أخبرها بأن أحد أقاربها قام بتوجيهه لإرسال الرسائل إليها هي ووالدها، بأنه يريد الزواج منها وفي حالة عدم الرفض سيكون مصيرها من مصير شقيقتها نيرة.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من قسم شرطة الهرم مفاده تلقيه بلاغاً من سيدة ووالدها وتبين أن السيدة تدعى شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التى قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة، 

 

وقالت شروق فى المحضر إن احد الشباب أرسل لوالدها رسائل نصية يطلب فيها الزواج منها وحينما قاموا بتجاهل الرسائل، عاد الشاب بإرسال رسائل تهديد بالقتل قائلا: "انا هتقدم لبنتك شروق ولو اتجوزت حد تانى ودينى لأدبحها".

 

وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة وإجراء التحريات اللازمة للوقوف حول ملابسات الواقعة وتم تحديد هوية الشاب وإرسال عدة مأموريات لالقاء القبض عليه.

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تهديد شقيقة نيرة اشرف أختها رسائل تهديد نيرة أشرف شقيقة نيرة اشرف

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