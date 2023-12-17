وديني لأدبحـ.ها.. تهديد شقيقة نيرة أشرف بنفس مصير أختها.. تفاصيل

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لإلقاء القبض على شاب اتهمته شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التي نحر زميلها عنقها، بتهديدها بالقتل في حالة عدم الزواج منها.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من قسم شرطة الهرم مفاده تلقيه بلاغاً من سيدة ووالدها وتبين أن السيدة تدعى شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التى قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة،

وقالت شروق فى المحضر إن احد الشباب أرسل لوالدها رسائل نصية يطلب فيها الزواج منها وحينما قاموا بتجاهل الرسائل، عاد الشاب بإرسال رسائل تهديد بالقتل قائلا: "انا هتقدم لبنتك شروق ولو اتجوزت حد تانى ودينى لأدبحها".

وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة وإجراء التحريات اللازمة للوقوف حول ملابسات الواقعة وتم تحديد هوية الشاب وإرسال عدة مأموريات لالقاء القبض عليه.